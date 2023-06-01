Remedy и Airam выпустят культовый термос из Alan Wake ©

Финская осветительная компания Airam и игровая компания Remedy Entertainment совместно создали уникальный термос Oh Deer Diner. Это сотрудничество между Alan Wake 2 X Airam сочетает в себе финский дизайн, рассказывание историй и повседневное качество. Термос Oh Deer Diner ограниченной серии является частью долгожданного запуска видеоигры Alan Wake 2 и будет выпущен в сентябре 2023 года.

Сотрудничество было вдохновлено отмеченной наградами и популярной игрой Alan Wake, которая впервые была выпущена в 2010 году. Эта приключенческая игра, основанная на сюжете, удачно сочетает ужас и атмосферу с запоминающимся сюжетом.

«Термос стал печально известной мелочью, получившей культовый статус в сообществе игроков Alan Wake. Поклонники помнят достижение в оригинальной игре, которое игрок получал, найдя 100 спрятанных термосов. В сиквеле термос играет значительную роль. Это вдохновило нас на идею создания настоящего термоса Oh Deer Diner для наших фанатов», — говорит директор по коммуникациям Remedy Томас Пуха. «В Remedy мы очень ценим финский дизайн, который также отражает культовый термос Airam, поэтому это сотрудничество было для нас очевидным».

Внешний вид термоса Oh Deer Diner полностью соответствует голубому патинированному термосу из серии видеоигр Alan Wake. По дизайну и характеристикам термос лимитированной серии соответствует традиционной бутылке Airam объемом 0,45 л с высококачественным стеклянным интерьером.

Красный термос Айрама имеет долгую историю в повседневной жизни финнов. Производство термосов началось в Хельсинки в 1930-х годах. Вакуумная технология уже применялась при изготовлении ламп накаливания, и та же технология могла применяться и при изготовлении термосов. Сегодня Airam перешла от ламп накаливания к светодиодам и умному освещению, но культовый термос по-прежнему остается качественным продуктом, любимым финнами.