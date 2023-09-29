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Alan Wake 2 27.10.2023
8.4 550 оценок

Remedy опубликовала ролик геймплея Alan Wake 2 с демонстрацией комнаты писателя

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monk70
Новости

В последнее время было продемонстрировано множество игровых моментов Alan Wake 2, а Remedy Entertainment усилила шумиху вокруг игры в преддверии ее запуска, до которого осталось меньше месяца. Теперь разработчик выпустил еще один короткий геймплейный ролик, посвященный комнате писателя Алана Уэйка.

В Alan Wake 2 оба главных героя – Сага Андерсон и сам Алан Уэйк – смогут по-разному погружаться в свое подсознание, что будет связано с продвижением по сюжету. В то время как комната подсознания Саги называется «Место разума», у Алана она называется «Комната писателя».

В Комнате Писателя, помимо прочего, игроки найдут Сюжетную доску, на которой Алан сможет соединять разные вещи вместе, чтобы иметь возможность изменять окружающую среду запутанного мира, известного как Темное Место.

Alan Wake 2 выйдет 27 октября на PS5, Xbox Series X/S и ПК.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
A.L.E.K.S.E.Y-9292ASD

Будем надеяться не подкачают, первая часть в свое время зашла на ура, интересная задумка сюжет стоящий, главное атмосферу игры не испортить...

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Zloy_Parkur
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