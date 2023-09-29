Remedy опубликовала ролик геймплея Alan Wake 2 с демонстрацией комнаты писателя

В последнее время было продемонстрировано множество игровых моментов Alan Wake 2, а Remedy Entertainment усилила шумиху вокруг игры в преддверии ее запуска, до которого осталось меньше месяца. Теперь разработчик выпустил еще один короткий геймплейный ролик, посвященный комнате писателя Алана Уэйка.
В Alan Wake 2 оба главных героя – Сага Андерсон и сам Алан Уэйк – смогут по-разному погружаться в свое подсознание, что будет связано с продвижением по сюжету. В то время как комната подсознания Саги называется «Место разума», у Алана она называется «Комната писателя».
В Комнате Писателя, помимо прочего, игроки найдут Сюжетную доску, на которой Алан сможет соединять разные вещи вместе, чтобы иметь возможность изменять окружающую среду запутанного мира, известного как Темное Место.
Alan Wake 2 выйдет 27 октября на PS5, Xbox Series X/S и ПК.
Будем надеяться не подкачают, первая часть в свое время зашла на ура, интересная задумка сюжет стоящий, главное атмосферу игры не испортить...