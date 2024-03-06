Remedy снизила минимальные системные требования к ПК для Alan Wake 2

Remedy Entertainment решила удивить поклонников Alan Wake 2, особенно тех, чьи ПК не соответствуют минимальным требованиям игры. Разработчик снизил минимальные системные требования игры, что должно сделать игру еще более доступной.
Это изменение было представлено новым обновлением 1.0.16.1, которое уже доступно для загрузки и содержит улучшения производительности. По словам разработчика, это обновление позволит игре работать на более низких характеристиках, не используя при этом негативный опыт.
- Предустановка графики: низкая
- Разрешение: 1080p
- Частота кадров: 30
- Графический процессор: GeForce GTX 1070 / Radeon RX 5600 XT
- Видеопамять: 6 ГБ
- DLSS/FSR2: Качество
- Процессор: Intel i5-7600K или эквивалент AMD
- Оперативная память: 16 ГБ
- ОС: Windows 10/11 64-разрядная.
- Хранилище: SSD 90 ГБ
Об этом было объявлено через официальный профиль Alan Wake 2 в Twitter. Вы можете найти твит ниже.
Еб8чие пироги они там ах4%ли вообще?!
Когда нвидия тебе не только заплатила, но еще и минет сделала:
это что же было в требованиях до этого, если на низких в фулхд 1070 выдает только 30 кадров?
2060
у них игра заточена под мэш шейдеры которые не поддерживаются до карт уровня rtx 2000 и rx6000. то что она может сейчас 30 ФПС выдавать на тех картах это чудо вообще.
Жесть!..
Период 5и месячной эксклюзивности "Alan Wake тащит только RTX 4080 +" похоже закончился.
тунеядцы поняли, что у большинства людей ещё 10я серия GTX и решили аудиторию всё же расширить... :D
Какие же они иди оты господи боже...
лучше бы они максимальные снизили😡
Оптимизация вышла из чата. В игре графика уровня 2015 года, а требования неадекватные. Такая же фигня будет и с ремейками Макс Пейна xD
AVX2 убрали?
Нет не убрали и не уберут!
AVX3 добавили! :D
Пусть ещё поработают, ибо 1050TI нету в средних!
Кансперолги на месте?