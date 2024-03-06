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Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 2 139 оценок

Remedy снизила минимальные системные требования к ПК для Alan Wake 2

monk70
Новости

Remedy Entertainment решила удивить поклонников Alan Wake 2, особенно тех, чьи ПК не соответствуют минимальным требованиям игры. Разработчик снизил минимальные системные требования игры, что должно сделать игру еще более доступной.

Это изменение было представлено новым обновлением 1.0.16.1, которое уже доступно для загрузки и содержит улучшения производительности. По словам разработчика, это обновление позволит игре работать на более низких характеристиках, не используя при этом негативный опыт.

  • Предустановка графики: низкая
  • Разрешение: 1080p
  • Частота кадров: 30
  • Графический процессор: GeForce GTX 1070 / Radeon RX 5600 XT
  • Видеопамять: 6 ГБ
  • DLSS/FSR2: Качество
  • Процессор: Intel i5-7600K или эквивалент AMD
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • ОС: Windows 10/11 64-разрядная.
  • Хранилище: SSD 90 ГБ

Об этом было объявлено через официальный профиль Alan Wake 2 в Twitter. Вы можете найти твит ниже.

12
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Герман Кийко

Еб8чие пироги они там ах4%ли вообще?!

12
wdymBro

Когда нвидия тебе не только заплатила, но еще и минет сделала:

9
mongol312

это что же было в требованиях до этого, если на низких в фулхд 1070 выдает только 30 кадров?

8
Вячеслав Абдрахимов

2060

4
hamsta

у них игра заточена под мэш шейдеры которые не поддерживаются до карт уровня rtx 2000 и rx6000. то что она может сейчас 30 ФПС выдавать на тех картах это чудо вообще.

1
Aqel hamsta

Жесть!..

0
romero52

Период 5и месячной эксклюзивности "Alan Wake тащит только RTX 4080 +" похоже закончился.

8
Aqel

тунеядцы поняли, что у большинства людей ещё 10я серия GTX и решили аудиторию всё же расширить... :D

0
metra_style

Какие же они иди оты господи боже...

3
dreamevil2067

лучше бы они максимальные снизили😡

3
Гейб 30 процентный

Оптимизация вышла из чата. В игре графика уровня 2015 года, а требования неадекватные. Такая же фигня будет и с ремейками Макс Пейна xD

3
Pirat13666

AVX2 убрали?

1
Kartonkratos

Нет не убрали и не уберут!

0
Aqel

AVX3 добавили! :D

0
Aqel

Пусть ещё поработают, ибо 1050TI нету в средних!

1
SoggyOrrinthal

Кансперолги на месте?

0