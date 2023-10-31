Remedy выпустила первое обновление для Alan Wake 2 и занялась проблемами со звуком на Xbox

После релиза в прошлую пятницу сиквел получил первое обновление для ПК и консолей. В нем было исправлено неопределенные ошибки и проблемы с локализацией, а в патче для ПК появилось "значительно более дружелюбное сообщение об ошибке, когда стороннее ПО не дает запустить игру".
Последнее обновление для Xbox устраняет "многочисленные визуальные проблемы" и "многочисленные проблемы, связанные с пользовательским интерфейсом". Кроме того, "исправлена проблема, из-за которой игроки могли застрять во взаимодействии и не выйти из игры".
"Спасибо за невероятный отклик на игру Alan Wake 2", - заявила студия. "Мы изучаем все ваши отзывы. Мы устраним несколько технических проблем, замеченных нами в выходные, как только сможем, и продолжим обновлять игру".
"Мы знаем о том, что на Xbox звук прерывается, и сейчас разбираемся с этим", - добавила студия.
На прошлой неделе Remedy подтвердила, что игра получит режим "Новая игра+" в обновлении после запуска, но "точные сроки выхода еще не определены", и рассказала о планах по выпуску двух платных расширений для Alan Wake 2, первое из которых должно выйти весной 2024 года.
Студия GamesVoice, занимающаяся профессиональной локализацией компьютерных игр, объявила о запуске сбора средств на создание русской озвучки Alan Wake 2.
Меня поражают такие заявления, мы знаем, что со звуком проблема, а раньше то не знали, что там
А будет ли обновление которое исправит скучный геймплей?