Remedy немного подробнее рассказали о двух дополнениях для Alan Wake 2, которые выйдут в 2024 году

Разработчики из Remedy подтвердили, что Alan Wake 2 получит два дополнения в 2024 году. Первое называется Night Springs и в настоящее время должно быть выпущено в конце весны 2024 года, хотя окно выпуска может быть изменено. Второе расширение называется The Lakehouse и еще не получило окно выпуска.
Синопсис Night Springs гласит:
«Видения и мечты. Фантастика написана и сбывается. Художественная литература разрушается и остается лишь словами на странице. Это те истории... в Найт-Спрингс. Играйте за нескольких знакомых персонажей из мира Alan Wake и испытайте необъяснимое в нескольких отдельных эпизодах Night Springs, вымышленного телешоу, действие которого происходит в мире Alan Wake».
А вот подробности о The Lakehouse:
«Дом у озера» — загадочный объект, расположенный на берегу озера Колдрон, созданный независимой правительственной организацией для проведения секретных исследований… пока что-то пошло не так. Исследуйте Дом у Озера и отправьтесь в два отдельных приключения, где реальности Саги Андерсон и Алана Уэйка снова пересекаются».
Alan Wake 2 выйдет на ПК в Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series X и S Alan Wake 2 27 октября.
Тогда лучше подождать полное издание игры.
в стиме!
На торенте
Которого там не будет
Мля, целый год
А вот и связь с Control будет, шикарно.
В первой части мне больше всего понравились вот как раз как по телику крутили Night Springs .
Заходишь в домик после боя, а там тебе неожиданно вещают разные странные события)
Первое dlc будет платным-оно оптимизирует игру на пк-чтобы выдовало 60 фпс на средний настройках без dlss и fsr.
Второе dlc добавит новый скин для гг и улучшенный фонарь. А также новый район для исследования.
А вона буде в steam?
Вряд ли, издатель - Epic Games. Потому лучше играть на консоли.
Обычно через год появляется. Как раз все ДЛС выйдут. А может и русская озвучка.
Ремастер Алана при издательстве Эпиков до сих-пор не вышел в Стиме, а с выхода оного вышло больше года
С другой стороны Контроль-то вышел. Впрочем, поглядим - не выйдет полная в Стиме - значит будет бесплатная полная на торренте.
У Контрола издатель 505 Games, который и в Стиме всё выпускает, и в России официально торгует
У ремастера Алана 1 и Алана 2 всё спонсируется Эпиками, так что только ЕГС
Подожду полного издания GeForce Alan Wake 2 Edition
О, уже ту картинку из старого ролика с белой Сагой переделали.
Вся суть современной недоиндустрии: еще не выпустили игру, зато кудахчут про дополнения. Фу, тошнит от таких.
Жду полное издание в Стиме.