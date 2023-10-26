на главную
об игре
Alan Wake 2 27.10.2023
8 665 оценок

Remedy немного подробнее рассказали о двух дополнениях для Alan Wake 2, которые выйдут в 2024 году

monk70
Новости

Разработчики из Remedy подтвердили, что Alan Wake 2 получит два дополнения в 2024 году. Первое называется Night Springs и в настоящее время должно быть выпущено в конце весны 2024 года, хотя окно выпуска может быть изменено. Второе расширение называется The Lakehouse и еще не получило окно выпуска.

Синопсис Night Springs гласит:

«Видения и мечты. Фантастика написана и сбывается. Художественная литература разрушается и остается лишь словами на странице. Это те истории... в Найт-Спрингс. Играйте за нескольких знакомых персонажей из мира Alan Wake и испытайте необъяснимое в нескольких отдельных эпизодах Night Springs, вымышленного телешоу, действие которого происходит в мире Alan Wake».

А вот подробности о The Lakehouse:

«Дом у озера» — загадочный объект, расположенный на берегу озера Колдрон, созданный независимой правительственной организацией для проведения секретных исследований… пока что-то пошло не так. Исследуйте Дом у Озера и отправьтесь в два отдельных приключения, где реальности Саги Андерсон и Алана Уэйка снова пересекаются».

Alan Wake 2 выйдет на ПК в Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series X и S Alan Wake 2 27 октября.

22
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
Tiger Goose

Тогда лучше подождать полное издание игры.

11
Ar55555

в стиме!

1
Lex Slim Ar55555

На торенте

5
Stas776 Ar55555

Которого там не будет

-2
kolinmah

Мля, целый год

1
SSStylish
«Дом у озера» — загадочный объект, расположенный на берегу озера Колдрон, созданный независимой правительственной организацией для проведения секретных исследований

А вот и связь с Control будет, шикарно.

9
bohdan2015

В первой части мне больше всего понравились вот как раз как по телику крутили Night Springs .

Заходишь в домик после боя, а там тебе неожиданно вещают разные странные события)

5
caramba1999

Первое dlc будет платным-оно оптимизирует игру на пк-чтобы выдовало 60 фпс на средний настройках без dlss и fsr.

Второе dlc добавит новый скин для гг и улучшенный фонарь. А также новый район для исследования.

2
mr_4if

А вона буде в steam?

1
warp 37

Вряд ли, издатель - Epic Games. Потому лучше играть на консоли.

1
Кей Овальд

Обычно через год появляется. Как раз все ДЛС выйдут. А может и русская озвучка.

0
Сплинтер Нэйтан 2 Кей Овальд

Ремастер Алана при издательстве Эпиков до сих-пор не вышел в Стиме, а с выхода оного вышло больше года

2
Кей Овальд Сплинтер Нэйтан 2

С другой стороны Контроль-то вышел. Впрочем, поглядим - не выйдет полная в Стиме - значит будет бесплатная полная на торренте.

0
Stas776 Кей Овальд

У Контрола издатель 505 Games, который и в Стиме всё выпускает, и в России официально торгует

У ремастера Алана 1 и Алана 2 всё спонсируется Эпиками, так что только ЕГС

4
ka27
1
Лицо со шрамом

Подожду полного издания GeForce Alan Wake 2 Edition

0
Кей Овальд

О, уже ту картинку из старого ролика с белой Сагой переделали.

0
Тульский Поцик

Вся суть современной недоиндустрии: еще не выпустили игру, зато кудахчут про дополнения. Фу, тошнит от таких.

0
Stanis Aglo
независимой правительственной организацией
0
Кей Овальд

Жду полное издание в Стиме.

-2