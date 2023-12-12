Режим "Новая игра+" в хорроре Alan Wake 2 принёс игрокам неприятный баг

Сегодня ночью ужастик Alan Wake 2 получил масштабное обновление, которое добавило в игру смысл для повторного прохождения. В игре появился режим "Новая игра+" с дополнительным контентом, игровыми возможностями и даже альтернативной концовкой. Увы, релиз патча был омрачён крайне неприятным багом, который обнуляет весь достигнутый прогресс игроков перед стартом второго прохождения.
По задумке разработчиков режим "Новая игра+" в Alan Wake 2 должен был позволить игрокам перенести весь свой прогресс из первого прохождения, включая улучшения, амулеты и даже коллекционные предметы. Это должно было сделать геймплей при повторном прохождении более интересным и облегчить поиск оставшихся коллекционных предметов, однако игровая ошибка всё испортила. Согласно многочисленным сообщениям игроков в социальных сетях и на форумах, баг мешает перенести прогресс в повторное прохождение.
У нас есть "завершённое" сохранение, со всеми коллекционными амулетами, но улучшения оружия не появляются после того, как мы добрались до первого ящика с оружием.
Разработчики из студии Remedy Entertainment пока не комментировали проблему. Самостоятельно устранить ошибку игрокам также не удалось. Перезапись всех слотов сохранения с сохранением для переноса и прохождение игры заново также не решают проблему. Тем, кому удалось перенести свой прогресс, сообщают, что в игре появились странные дубликаты улучшений и амулетов, которых, очевидно быть не должно.
Игрокам, которые собираются повторно проходить Alan Wake 2, пока рекомендуется воздержаться от прохождения и дождаться нового патча с исправлением проблемы.
Кинцо раскроется после четырёх прохождений.
А еще нг+ переносит скукоту
Садомазохизм
Так отпишитесь уже по-человечески КТО попробовал : работает НГ+ или нет? Ждём же сидим ... пы сы : тем более ТАМ уже версия 1.0.13 есть
В этот мусор ещё кто играет?) отбитые люди честно