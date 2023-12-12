на главную
об игре
Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.1 1 780 оценок

Режим "Новая игра+" в хорроре Alan Wake 2 принёс игрокам неприятный баг

Gutsz
Новости

Сегодня ночью ужастик Alan Wake 2 получил масштабное обновление, которое добавило в игру смысл для повторного прохождения. В игре появился режим "Новая игра+" с дополнительным контентом, игровыми возможностями и даже альтернативной концовкой. Увы, релиз патча был омрачён крайне неприятным багом, который обнуляет весь достигнутый прогресс игроков перед стартом второго прохождения.

По задумке разработчиков режим "Новая игра+" в Alan Wake 2 должен был позволить игрокам перенести весь свой прогресс из первого прохождения, включая улучшения, амулеты и даже коллекционные предметы. Это должно было сделать геймплей при повторном прохождении более интересным и облегчить поиск оставшихся коллекционных предметов, однако игровая ошибка всё испортила. Согласно многочисленным сообщениям игроков в социальных сетях и на форумах, баг мешает перенести прогресс в повторное прохождение.

У нас есть "завершённое" сохранение, со всеми коллекционными амулетами, но улучшения оружия не появляются после того, как мы добрались до первого ящика с оружием.

Разработчики из студии Remedy Entertainment пока не комментировали проблему. Самостоятельно устранить ошибку игрокам также не удалось. Перезапись всех слотов сохранения с сохранением для переноса и прохождение игры заново также не решают проблему. Тем, кому удалось перенести свой прогресс, сообщают, что в игре появились странные дубликаты улучшений и амулетов, которых, очевидно быть не должно.

Игрокам, которые собираются повторно проходить Alan Wake 2, пока рекомендуется воздержаться от прохождения и дождаться нового патча с исправлением проблемы.

5
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
saa0891
Согласно многочисленным сообщениям игроков в социальных сетях и на форумах, баг мешает перенести прогресс в повторное прохождение.

Кинцо раскроется после четырёх прохождений.

1
-zotik-

А еще нг+ переносит скукоту

1
shit again

Садомазохизм

0
1barac9U7ada7

Так отпишитесь уже по-человечески КТО попробовал : работает НГ+ или нет? Ждём же сидим ... пы сы : тем более ТАМ уже версия 1.0.13 есть

0
Twitch Stream Moments

В этот мусор ещё кто играет?) отбитые люди честно

0