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Alan Wake 2 27.10.2023
8 665 оценок

В геймплейном ролике Alan Wake 2 показали первые минуты прохождения

butcher69
Новости

IGN опубликовал геймплейный ролик с первыми 14 минутами сюжетной кампании Alan Wake 2, долгожданного сиквела, выходящего с сегодняшнего дня на PC, PS5 и Xbox Series X|S, который переиначивает формулу первой части и переходит к чистому хоррору на выживание.

Сюжетные сцены, с которых начинается увлекательная история, показывают таинственного человека, выходящего из озера, к которому присоединяются странные парни в масках.

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Комментарии: 38
Ваш комментарий
Arbalet777

На rx 6600 максимальные настройки 1080p без fsr выдаёт 30 кадров, c fsr качество - 45 кадров, но с fsr заметно мылит картинку. Ну и оперативки игра жрёт больше 20 гигов.

3
MrDork

Через какую программу показывает такую статистику по кадрам и потреблению?

0
Arbalet777 MrDork

MSI Afterburner

0
ne4eHer MrDork

с RivaTuner Statistics server

0
Arbalet777 ne4eHer

Да, MSI Afterburner + RivaTuner Statistics server

0
Ellie Williams

на ютубе уже показывают последние минуты прохождения)

1
IziXizI

Должно быть атмосферненько !

0
caramba1999

Скачал установил на низких, в 2к 1660super на высоком только ростительность 40 фпс +фср 2.2 Изи. Не ожидал. Хмммм. Сюжет просто охренительный. Давно я таких живых эмоций не испытывал.

0
Безумная Макс

Alan WOke 2

0
Никита Дроздоvv

Без авх 2 не запускается

-1
Well-offZin

Древний Xeon?

-1
Никита Дроздоvv Well-offZin

да но это не только на xeon не запускается у меня у друга 3770 тоже не запускается

0
Well-offZin Никита Дроздоvv

Старые процы друг, чудес не бывает, был у меня 2650v2 когда то, но потом продал весь кит на авито, немного добавил и перешел на Ryzen так же с Авито.

0
Никита Дроздоvv Well-offZin

Я бы хотел комплект на 2011-v3 там xeon с авх 2 но пока не получается

0
Stetet Никита Дроздоvv

3770 это уже старье

0
SSStylish

Качаю, хочу потестить производительность. Если всё будет ок - обязательно куплю. Давно жду вторую часть.

-2
Zolq

у меня эта игра идет намного лучше чем всратый cities skylines 2 (при чём на высоких настройках)... это просто поразительно, как хренов симулятор пробок без графики может так троить.

ну а то что алан идет более-менее хорошо на моем железе- не удивительно

0
SSStylish Zolq

Можешь конфиг написать и настройки? Интересно.

0
Никита Дроздоvv SSStylish

у тебя какой процессор

0
SSStylish Никита Дроздоvv

Ryzen 9 5900X

0
Никита Дроздоvv SSStylish

а понял

0
Kenn1y

Уже прохождение полное есть да и игра доступна.

P.S. Почему женского ГГ не сделали гламурной блондинкой :(

-8
Уильям Аркетт

Что бы геймеры не передергивали, а играли )))

5
ShadowStorm Уильям Аркетт

Чтобы дробовик меньше перезаряжали,хардкора добавляли))

-1
cuckold

Модеры, может, заменят модельку. Не люблю баба-негров.

1
caramba1999

Ныыгааа

1
Protocol10

Ребят, привет. Не в курсе вытянет ли палит 4090 эту игру в 16К?

-9
tvorog8088

Вытянет только если теорию чуть дальше от практики отодвинуть.

1
valkar24

Вытянет, но хату спалит!

3