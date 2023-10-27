В геймплейном ролике Alan Wake 2 показали первые минуты прохождения

IGN опубликовал геймплейный ролик с первыми 14 минутами сюжетной кампании Alan Wake 2, долгожданного сиквела, выходящего с сегодняшнего дня на PC, PS5 и Xbox Series X|S, который переиначивает формулу первой части и переходит к чистому хоррору на выживание.
Сюжетные сцены, с которых начинается увлекательная история, показывают таинственного человека, выходящего из озера, к которому присоединяются странные парни в масках.
На rx 6600 максимальные настройки 1080p без fsr выдаёт 30 кадров, c fsr качество - 45 кадров, но с fsr заметно мылит картинку. Ну и оперативки игра жрёт больше 20 гигов.
Через какую программу показывает такую статистику по кадрам и потреблению?
MSI Afterburner
с RivaTuner Statistics server
Да, MSI Afterburner + RivaTuner Statistics server
на ютубе уже показывают последние минуты прохождения)
Должно быть атмосферненько !
Скачал установил на низких, в 2к 1660super на высоком только ростительность 40 фпс +фср 2.2 Изи. Не ожидал. Хмммм. Сюжет просто охренительный. Давно я таких живых эмоций не испытывал.
Alan WOke 2
Без авх 2 не запускается
Древний Xeon?
да но это не только на xeon не запускается у меня у друга 3770 тоже не запускается
Старые процы друг, чудес не бывает, был у меня 2650v2 когда то, но потом продал весь кит на авито, немного добавил и перешел на Ryzen так же с Авито.
Я бы хотел комплект на 2011-v3 там xeon с авх 2 но пока не получается
3770 это уже старье
Качаю, хочу потестить производительность. Если всё будет ок - обязательно куплю. Давно жду вторую часть.
у меня эта игра идет намного лучше чем всратый cities skylines 2 (при чём на высоких настройках)... это просто поразительно, как хренов симулятор пробок без графики может так троить.
ну а то что алан идет более-менее хорошо на моем железе- не удивительно
Можешь конфиг написать и настройки? Интересно.
у тебя какой процессор
Ryzen 9 5900X
а понял
Уже прохождение полное есть да и игра доступна.
P.S. Почему женского ГГ не сделали гламурной блондинкой :(
Что бы геймеры не передергивали, а играли )))
Чтобы дробовик меньше перезаряжали,хардкора добавляли))
Модеры, может, заменят модельку. Не люблю баба-негров.
Ныыгааа
Ребят, привет. Не в курсе вытянет ли палит 4090 эту игру в 16К?
Вытянет только если теорию чуть дальше от практики отодвинуть.
Вытянет, но хату спалит!