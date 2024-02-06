В хорроре Alan Wake 2 обнаружена критическая ошибка управления, которая мешает прохождению

Всего неделю назад атмосферный хоррор Alan Wake 2 от студии Remedy Entertainment получил свежий патч, который принес несколько действительно полезных функций. В игре появилась отдельная настройка, позволяющая регулировать интенсивность скримеров, и вместе с этим авторы разрешили игрокам выбирать отдельные главы для прохождения с готовым снаряжением. К сожалению, вместе с приятными нововведениями обновление принесло и новые ошибки. Недавно обнаруженный баг затрагивает элементы управления и мешает проходить Alan Wake 2.
О новом критическом сбое в Alan Wake 2 сообщили сами разработчики. На своих официальных страницах в социальных сетях Remedy Entertainment написали, что некоторые игроки сталкиваются с проблемами управления после изучения определенных типов контейнеров или заметок. Хоррор фактически перестает должным образом реагировать на управление, однако команда разработчиков уже работает над срочным фиксом.
Кроме того, Remedy Entertainment известно о проблеме Alan Wake 2 на консолях Xbox, которая приводит к задержке звука. Авторы также работают над решением этой проблемы, однако для нее может потребоваться отдельный патч, поэтому разработчики просят проявить терпение.
Как раз столкнулся с этим багом управления. Единственное, что помогает, так это начать с игру с последнего сохранения и надеяться, что баг не проявится до следующего чекпоинта. Подожду лучше фикс, а то играть в такую русскую рулетку не комильфо.
Я тоже несколько раз сталкивался с этим багом, пока не в критичных моментах, но вообще неприятно)
Отличная игра ,но эти ужасные баги ,то с управлением, то с графикой (мыльные текстуры у многих) портят впечатление, а так это действительно лучший нарратив
С геймпада Дуалсенс на последнем патче пока никаких багов управления не встречал. Адаптивные триггеры и тактильная отдача работают шикарно.