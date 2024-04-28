Фракция Орды взяла штурмом столицу Альнса на одном из серверов "Сезона Открытий" World of Warcraft: Classic

Только тот, кто играл в ванильный World of Warcraft, знает, что данный патч славился не только своей сложной прокачкой и рейдами, но и масштабными пвп-сражениями, в частности гангами столиц противостоящих фракций.
Так на днях на одном из Европейских серверов "Сезона Открытий" World of Warcraft: Classic игроки Орды устроили один из таких походов на столицу Альянса - Штормград. По самым скромным расчетам в бою за час погибло около 400 персонажей.
Напоминаем вам, что запуск "Сезона Открытий" World of Warcraft: Classic состоялся 30 ноября 2023 года и является своеобразной попытой разработчиков освежить игру введя новые умения, задания и рэйды.
Столице Альянса устроили ганг-банг...
Эх, скоро обнова 😥 А из России оплатить нельзя, карты дорогие. Попрошу-ка родню из Украины, надеюсь не забанят за оплату из другой страны, учитывая, что я на ру-серверах обитаю. Близзарды могут такое отмочить, у меня уже и номер от баттлнета отвязали(