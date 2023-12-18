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Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 1 829 оценок

В сети появились неподтвержденные сообщения о смерти актера подарившего голос Максу Пэйну и Алексу Кейси в Alan Wake 2

butcher69
Новости

На 64-м году жизни скончался Джеймс Маккэффри (James McCaffery), который озвучивал персонажа детектива Макса Пейна в одноименной серии видеоигр.

Помимо роли Макса Пейна, Джеймс Маккэффри также принимал участие в озвучивании персонажа Захария Тренча в игре Control, а также играл роли Томаса Зейна и Алекса Кейси в Alan Wake, а также Алекса Кейси в Alan Wake 2.

Эту новость сообщил актер Кевин Диллон. В комментариях он заявил, что причиной смерти стал рак. Но кроме него никто не сообщил об этом. Сотрудники Remedy так же не смогли подтвердить, или опровергнуть, эти сообщения.

В последних новостях действительно можно найти упоминания о смерти ребенка под похожим именем Фрэнк Джеймс Маккэффри (Frank James McCaffery). Быть может Кевин Диллон просто ошибся, но зачем было писать про рак?

12
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
OnlyWatch

Все они были мертвы. Последний выстрел поставил жирную точку в этой истории. Я снял палец с курка — всё было кончено...

22
Mandalordek

общий F

4
DanilFreeze225

F

0
Dr_Shtopor

Эх, Макс...
Твой путь окончен.

3
Idiot Pilot

это потеря потерь. его озвучка Макса это одна из лучших работ в индустрии в принципе. покойся с миром Джеймс, ты навсегда в моём сердце

1
-zotik-

Ладно. Бывает

0
211186

Таков путь

0
XeNTRoN

Голос Макса Пейна был одним из самых узнаваемых в игровой индустрии наравне со Снейком из Metal Gear.Жаль что так вышло.Теперь ремейк Макса Пейна без голоса Джеймса Маккэффри будет уже не тот.

0
Ely Maze

Вы чего рано еще press F так как это слух он может быть в порядке подождите официальных новостей

0
fox nemets

У него сердце не выдержало того что Рэмеди вонючки не добавили поддержку для карт GTX 10 и RX 5000 ...эта смерть лежит на рэмеди

-1
SSStylish

Забыл таблетки принять?

0
юрий йцукен

давайте русс овзучку в аланвейк2

-14