В сети появились неподтвержденные сообщения о смерти актера подарившего голос Максу Пэйну и Алексу Кейси в Alan Wake 2

На 64-м году жизни скончался Джеймс Маккэффри (James McCaffery), который озвучивал персонажа детектива Макса Пейна в одноименной серии видеоигр.
Помимо роли Макса Пейна, Джеймс Маккэффри также принимал участие в озвучивании персонажа Захария Тренча в игре Control, а также играл роли Томаса Зейна и Алекса Кейси в Alan Wake, а также Алекса Кейси в Alan Wake 2.
Эту новость сообщил актер Кевин Диллон. В комментариях он заявил, что причиной смерти стал рак. Но кроме него никто не сообщил об этом. Сотрудники Remedy так же не смогли подтвердить, или опровергнуть, эти сообщения.
В последних новостях действительно можно найти упоминания о смерти ребенка под похожим именем Фрэнк Джеймс Маккэффри (Frank James McCaffery). Быть может Кевин Диллон просто ошибся, но зачем было писать про рак?
Все они были мертвы. Последний выстрел поставил жирную точку в этой истории. Я снял палец с курка — всё было кончено...
общий F
F
Эх, Макс...
Твой путь окончен.
это потеря потерь. его озвучка Макса это одна из лучших работ в индустрии в принципе. покойся с миром Джеймс, ты навсегда в моём сердце
Ладно. Бывает
Таков путь
Голос Макса Пейна был одним из самых узнаваемых в игровой индустрии наравне со Снейком из Metal Gear.Жаль что так вышло.Теперь ремейк Макса Пейна без голоса Джеймса Маккэффри будет уже не тот.
Вы чего рано еще press F так как это слух он может быть в порядке подождите официальных новостей
У него сердце не выдержало того что Рэмеди вонючки не добавили поддержку для карт GTX 10 и RX 5000 ...эта смерть лежит на рэмеди
Забыл таблетки принять?
давайте русс овзучку в аланвейк2