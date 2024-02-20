Весной Alan Wake 2 получит фоторежим

Remedy Entertainment всегда удавалось создавать красивые миры, а в Alan Wake 2 они создали идеальную среду, которая придает правильный аспект ужаса, добавляя темноты. Будь то темный, полный граффити город Нью-Йорк или темный лес, полный кошмаров, Remedy создает идеальное окружение для любого места. Сегодня компания сообщила, что добавит в игру одну из востребованных функций - фоторежим, чтобы игроки могли делать красивые скриншоты.
Спасибо за потрясающие скриншоты Тихоокеанского Северо-Запада и Темного Места. Вы сможете делать еще более креативные фотографии в Alan Wake 2, когда примерно весной фоторежим выйдет в качестве бесплатного обновления. Оставайтесь с нами для получения дополнительной информации в будущем.
Лучше бы русскую озвучку 😏