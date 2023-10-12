Мобильная Alien: Blackout пропадёт из магазинов в конце октября ©

505 Games объявила, что Alien: Blackout будет убрана из магазинов App Store и Google Play и перейдет в офлайн-режим 31 октября, через четыре года после запуска. Однако, для владельцев игры она по-прежнему будет доступна.

Мы приняли трудное решение закрыть Alien: Blackout. Чтобы у всех наших игроков было достаточно времени для завершения своих приключений, Alien: Blackout будет доступна в App Store, Google Play и Amazon в течение следующих 30 дней, а её срок действия прекратится 31 октября 2023 года. После 31 октября 2023 года вся разработка и поддержка этой игры прекратятся, и игра больше не будет доступна в App Store, Google Play или магазине Amazon, но в нее по-прежнему смогут играть все, кто приобрел ее до даты закрытия. Мы хотим поблагодарить всех наших игроков и команды за то, что присоединились к нам в этом захватывающем приключении.