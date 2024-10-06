Alien Isolation исполняется 10 лет

Прошло ровно десять лет с момента выхода на рынок одной из самых любимых и в то же время самых «непонятых» видеоигр ужасов всех времен – Alien Isolation, научно-фантастического хоррора от Creative Assembly, который стал по-настоящему культовым.

Несмотря на коммерческий провал Alien Isolation, зафиксированный на этапе запуска SEGA, хоррор-игре Эллен Рипли все же удалось найти свое место на рынке (в том числе благодаря последующим портам на Nintendo Switch и мобильные системы) и завоевать неизгладимое место в сердцах и умах многих поклонников жанра, доказательством этого является содержание сообщений, которые циркулируют в социальных сетях и отраслевых форумах. С другой стороны, даже спустя десятилетие все еще есть много веских причин переиграть Alien Isolation или только сейчас приблизиться к этой игре, которая, вероятно, продолжит дарить эмоции и страх даже в ближайшие годы.