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Alien: Isolation 07.10.2014
Экшен, Ужасы, Стелс, От первого лица, Космос
8.7 2 974 оценки

Alien Isolation исполняется 10 лет

monk70
Новости

Прошло ровно десять лет с момента выхода на рынок одной из самых любимых и в то же время самых «непонятых» видеоигр ужасов всех времен – Alien Isolation, научно-фантастического хоррора от Creative Assembly, который стал по-настоящему культовым.

Несмотря на коммерческий провал Alien Isolation, зафиксированный на этапе запуска SEGA, хоррор-игре Эллен Рипли все же удалось найти свое место на рынке (в том числе благодаря последующим портам на Nintendo Switch и мобильные системы) и завоевать неизгладимое место в сердцах и умах многих поклонников жанра, доказательством этого является содержание сообщений, которые циркулируют в социальных сетях и отраслевых форумах. С другой стороны, даже спустя десятилетие все еще есть много веских причин переиграть Alien Isolation или только сейчас приблизиться к этой игре, которая, вероятно, продолжит дарить эмоции и страх даже в ближайшие годы.

64
46
Комментарии: 46
Ваш комментарий
0ncnjqybr
39
no homo

Прекрасная игра. Наверно одна из лучших за 10 лет в жанре хоррор. Жаль продолжения не было 😔

20
Denn378

Вторую часть анонсировали в этом году,когда выйдет неизвестно и остается только ждать новой инфы.

3
K0t Felix

По слухам, выход сиквела намечен на 2к26. Но опять же по слухам

0
Demag0g

Ксеноморф поздравляет,и он еще жив!)

7
HITMAN 5

Хорошая игра!

6
K0t Felix

Не хорошая, а отменная

6
Exies27

Эх. Вот бы вторую часть.

6
Пользователь ВКонтакте

Довольно жуткая и на ноге - всегда поджимает тайминг и кто то дышит в затылок. Не люблю ужасы с годами и напряжение - не втыкает. Нет кайфа, но эта игруха спроэктированна довольно годно в деталях. // Oleg Diodorov

4
Igor Udilov

Хороша игра а визуально до сих пор потрясная.

3
Scorpion_GamePlay

В смысле 10 лет? Я как сейчас помню проходил её. Пипец

3
Denn378

Шедевральная игруха и самая лучшая,что делали по Чужим,теперь осталось дождатся вторую часть,которую анонсировали в этом году.

3
Mark500

А я уже 10 лет жду сиквела этого шедевра!

3
Пользователь ВКонтакте

Да ладно😧 Офигеть, 10 лет! А я все собираюсь ее пройти. Боюсь ппц) // Максим Кусакин

3
Пользователь ВКонтакте

А чего там бояться? 🙃 // Денис Астафьев

0
MadPyramus

Ремейки, ремастеры. Где сиквел этой игры, ну или хотя-бы ремастер?

2
IY1982

так ей и ремастер то не нужен, настолько там был классный графон

7
Destroited IY1982

Вот только сглаживание там было хреновое, даже в 4к эти гребанные лесенки всё портили.

2
Denn378 IY1982

Согласен перепроходил ее в прошлом году и она до сих пор выглядит отлично,может к выходу второй части сделают ремастер,хуже от этого небудет.

0
AlexLex Destroited

Так давно есть Alias Isolation Mod (aliasIsolationInjectorGui), он и убирает эти ненавистные лесенки, плюс к нему reshade "Alien Isolation Inmersion" и вот тебе рамастер)))
Мод тут
https://github.com/aliasIsolation/aliasIsolation/releases
Reshade
https://sfx.thelazy.net/games/preset/6671/

0
Destroited AlexLex

Блин опять перепроходить ))

0
Grognac

это шедевр.......если 2 часть выйдет я буду на седьмом небе от счастья

2
Сережаа

Не только лучшая игра про чужого и лучший хоррор, но и одна из лучших игр вообще

2
hKKK33

Помню как в 2014 играл в неё до утра и потом чуть не вырубился на работе. Редко такое бывает.

1
Виктор Орловский

Не смог играть сам, очень не люблю прятаться по шкафам, а напугать меня уже невозможно в играх или фильмах, очень быстро задушился, однако при просмотре на твиче у любимых стримеров очень даже понравилась как кинцо и игра по вселенной алиен. Интересно было бы вторую часть увидеть, графика, атмосферность, очень качественная проработка окружения и в целом следование вселенной чужих на высоте. Жаль качественных шутеров по этой вселенной особенно не делают...

1
Пользователь ВКонтакте

По игре Альварес вдохновился на Чужого Ромул // Alexander Smagin

0
Maksimys Flether

Игра, блин, классная очень, прошёл всю с дополнениями, но багованная очень была (хотя, может, это только у меня ситуация такая была), ксеноморф шикарно сделан, ух как я тогда перепугался, когда их двое стали появляться на локации.

0
Пользователь ВКонтакте

Так и не прошел страшно до жути // Максим Иванов

0
Пользователь ВКонтакте

Шикарнейшая игра. Давно уже пора сделать продолжение. // Константин Гугуев

0
DetroyT[RU]

Что ни говори, но госпиталь в начале игры реально криповый.

0
Евгений Керлан

Я под кушеткой сидел полчаса минимум в госпитале, в начале.

0
Daringer

Относительно недавно проходил, я бы сказал уже культовая игра.

0
SkyraX

всмысле 10 лет?

0
VIGITAL1

3 раза проходил.Но первый конечно самый незабываемый.Ночью с выкл светом в наушниках )

0
LethalApple

А я ее где-то годик назад прошел впервые. Очень даже неплохо держится до сих пор. Только к чужому в конце уже начинаешь относиться как к шавке, которая мешается под ногами.

0
Ди Гы

Помню как было напряжна. А после того как героиня запускает двигатель, и появляются ещё "чужаки" с "жужалицами" то в тот момент напряг повышался в разы больше!

0
sergeu78

смотрел прохождение-не впечатлило

-2
YouTube_GamesTezi

Я побывал внутри всего этого.

-4
pump_plus

Играл в VR, не впечатлило. Ощущения, как от посещения пещеры страха т.е. понимаешь, что кругом не самые лучшие декорации. На мониторе на порядок атмосфернее.

-5
YouTube_GamesTezi

Не верю, что ты играл в ВР, если бы ты реально играл в ВР, то такой бердятины не написал бы.

3
pump_plus YouTube_GamesTezi

Не верь. VR не добавляет деталей. Например, терминал на обычном экране выглядит как терминал с кнопкам и т.д. VR видно, что это убогая плоская текстура с рисунком клавиатуры так со всем окружением - фанера и картон. Все очень быстро надоедает, все заставки на плоском экране в воздухе. Игру допилили под VR, она изначально для нее не предназначалась

0
Spiny pump_plus

А ВР как я помню там и нет. Это вроде как мод на поддержку ВР, т.е не официальная поддержка. Да и есть разница между играми которые имееют поддержку ВР(официальная или фанатская) и полностью созданная для ВР. Игры созданные именно для ВР более детальнее, более погружают в ВР.

0
dexxxx123

это кинцо а не игра... херь короче, хорошо что провалилась. Вот мертвый космос - это игра, прей - игра, и даже прости господи массэффект, хоть и скучная, но игра.

-13
Denn378

Троллишь чувак,походу ты чего то попутал,или вообще в нее не играл,так как это самый лучший космохоррор,после Мертвого космоса.

1
Юркец

беги покемонов собирай пока не по убегали

0
Daringer

клоунич, ты бредишь

-1