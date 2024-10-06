Alien Isolation исполняется 10 лет

Прошло ровно десять лет с момента выхода на рынок одной из самых любимых и в то же время самых «непонятых» видеоигр ужасов всех времен – Alien Isolation, научно-фантастического хоррора от Creative Assembly, который стал по-настоящему культовым.
Несмотря на коммерческий провал Alien Isolation, зафиксированный на этапе запуска SEGA, хоррор-игре Эллен Рипли все же удалось найти свое место на рынке (в том числе благодаря последующим портам на Nintendo Switch и мобильные системы) и завоевать неизгладимое место в сердцах и умах многих поклонников жанра, доказательством этого является содержание сообщений, которые циркулируют в социальных сетях и отраслевых форумах. С другой стороны, даже спустя десятилетие все еще есть много веских причин переиграть Alien Isolation или только сейчас приблизиться к этой игре, которая, вероятно, продолжит дарить эмоции и страх даже в ближайшие годы.
Прекрасная игра. Наверно одна из лучших за 10 лет в жанре хоррор. Жаль продолжения не было 😔
Вторую часть анонсировали в этом году,когда выйдет неизвестно и остается только ждать новой инфы.
По слухам, выход сиквела намечен на 2к26. Но опять же по слухам
Ксеноморф поздравляет,и он еще жив!)
Хорошая игра!
Не хорошая, а отменная
Эх. Вот бы вторую часть.
Довольно жуткая и на ноге - всегда поджимает тайминг и кто то дышит в затылок. Не люблю ужасы с годами и напряжение - не втыкает. Нет кайфа, но эта игруха спроэктированна довольно годно в деталях. // Oleg Diodorov
Хороша игра а визуально до сих пор потрясная.
В смысле 10 лет? Я как сейчас помню проходил её. Пипец
Шедевральная игруха и самая лучшая,что делали по Чужим,теперь осталось дождатся вторую часть,которую анонсировали в этом году.
А я уже 10 лет жду сиквела этого шедевра!
Да ладно😧 Офигеть, 10 лет! А я все собираюсь ее пройти. Боюсь ппц) // Максим Кусакин
А чего там бояться? 🙃 // Денис Астафьев
Ремейки, ремастеры. Где сиквел этой игры, ну или хотя-бы ремастер?
так ей и ремастер то не нужен, настолько там был классный графон
Вот только сглаживание там было хреновое, даже в 4к эти гребанные лесенки всё портили.
Согласен перепроходил ее в прошлом году и она до сих пор выглядит отлично,может к выходу второй части сделают ремастер,хуже от этого небудет.
Так давно есть Alias Isolation Mod (aliasIsolationInjectorGui), он и убирает эти ненавистные лесенки, плюс к нему reshade "Alien Isolation Inmersion" и вот тебе рамастер)))
Мод тут
https://github.com/aliasIsolation/aliasIsolation/releases
Reshade
https://sfx.thelazy.net/games/preset/6671/
Блин опять перепроходить ))
это шедевр.......если 2 часть выйдет я буду на седьмом небе от счастья
Не только лучшая игра про чужого и лучший хоррор, но и одна из лучших игр вообще
Помню как в 2014 играл в неё до утра и потом чуть не вырубился на работе. Редко такое бывает.
Не смог играть сам, очень не люблю прятаться по шкафам, а напугать меня уже невозможно в играх или фильмах, очень быстро задушился, однако при просмотре на твиче у любимых стримеров очень даже понравилась как кинцо и игра по вселенной алиен. Интересно было бы вторую часть увидеть, графика, атмосферность, очень качественная проработка окружения и в целом следование вселенной чужих на высоте. Жаль качественных шутеров по этой вселенной особенно не делают...
По игре Альварес вдохновился на Чужого Ромул // Alexander Smagin
Игра, блин, классная очень, прошёл всю с дополнениями, но багованная очень была (хотя, может, это только у меня ситуация такая была), ксеноморф шикарно сделан, ух как я тогда перепугался, когда их двое стали появляться на локации.
Так и не прошел страшно до жути // Максим Иванов
Шикарнейшая игра. Давно уже пора сделать продолжение. // Константин Гугуев
Что ни говори, но госпиталь в начале игры реально криповый.
Я под кушеткой сидел полчаса минимум в госпитале, в начале.
Относительно недавно проходил, я бы сказал уже культовая игра.
всмысле 10 лет?
3 раза проходил.Но первый конечно самый незабываемый.Ночью с выкл светом в наушниках )
А я ее где-то годик назад прошел впервые. Очень даже неплохо держится до сих пор. Только к чужому в конце уже начинаешь относиться как к шавке, которая мешается под ногами.
Помню как было напряжна. А после того как героиня запускает двигатель, и появляются ещё "чужаки" с "жужалицами" то в тот момент напряг повышался в разы больше!
смотрел прохождение-не впечатлило
Я побывал внутри всего этого.
Играл в VR, не впечатлило. Ощущения, как от посещения пещеры страха т.е. понимаешь, что кругом не самые лучшие декорации. На мониторе на порядок атмосфернее.
Не верю, что ты играл в ВР, если бы ты реально играл в ВР, то такой бердятины не написал бы.
Не верь. VR не добавляет деталей. Например, терминал на обычном экране выглядит как терминал с кнопкам и т.д. VR видно, что это убогая плоская текстура с рисунком клавиатуры так со всем окружением - фанера и картон. Все очень быстро надоедает, все заставки на плоском экране в воздухе. Игру допилили под VR, она изначально для нее не предназначалась
А ВР как я помню там и нет. Это вроде как мод на поддержку ВР, т.е не официальная поддержка. Да и есть разница между играми которые имееют поддержку ВР(официальная или фанатская) и полностью созданная для ВР. Игры созданные именно для ВР более детальнее, более погружают в ВР.
это кинцо а не игра... херь короче, хорошо что провалилась. Вот мертвый космос - это игра, прей - игра, и даже прости господи массэффект, хоть и скучная, но игра.
Троллишь чувак,походу ты чего то попутал,или вообще в нее не играл,так как это самый лучший космохоррор,после Мертвого космоса.
беги покемонов собирай пока не по убегали
клоунич, ты бредишь