Авторы Зайчика анонсировали комедийную игру Лесомор с Петром Гланцем

Разработчики популярной хоррор-новеллы Зайчик Saikono и Sokarev официально представили свой следующий крупный проект под названием Лесомор. В отличие от мрачного предшественника, новая игра выполнена в жанре комедии с элементами черного юмора и славянского фольклора. Авторы описывают визуальный стиль проекта как бояръ-аниме, а сюжет повествует об Иване Царевиче, который вынужден создать в сказочном мире атомное оружие для победы над заморскими чудовищами.

Геймплейно Лесомор представляет собой гибрид визуальной новеллы и тактической головоломки с механикой три в ряд. Создатели подчеркивают, что боевая система потребует от игрока анализа и планирования, а результаты сражений и выборы в диалогах будут напрямую влиять на развитие сюжета и сложность дальнейших битв. В игре заявлены нелинейная история, полноценные анимации персонажей и фонов, а также взрослый рейтинг из-за наличия острого юмора и контента 18+.

Особое внимание команда уделила звуковому сопровождению. Главного героя озвучил известный актер дубляжа Петр Гланц, который присоединился к проекту после личного знакомства с разработчиками. Также в озвучивании принимают участие актеры, работавшие над Зайчиком, включая Алию Насырову и Кристину Шерман.

Примечательно, что идея игры родилась еще в 2013 году, но тогда разработка была заморожена из-за нехватки ресурсов и опыта. Сейчас студия вернулась к концепту с новыми силами. Релиз Лесомора запланирован на первый квартал 2026 года, страница проекта уже доступна в Steam.