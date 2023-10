Слух: В PS Plus Extra в октябре добавят Gotham Knights, Alien: Isolation и Disco Elysium - The Final Cut ©

Похоже, что утечка информации об играх PS Plus Extra на октябрь 2023 года произошла еще до официального объявления от компании Sony.

Не удивительно, что эта информация поступила от авторитетного автора подобных утечек billbil-kun, который разместил информацию о предстоящей линейке игр на французском сайте Dealabs. Этот инсайдер имеет почти солидный послужной список, когда речь заходит об утечках информации о играх в PS Plus и Xbox Game Pass. В последнее время billbil-kun также начал сливать анонсы игр, включая вышедшую Mortal Kombat 1 и ПК-версию Horizon Forbidden West: Complete Edition

Недавно появились слухи о том, что в этом месяце в подписку Sony будет добавлена игра The Last of Us Part 2, однако, по словам автора утечки, сиквел от Naughty Dog в этом месяце не участвует в программе. Так какие же игры будут добавлены в библиотеку PS Plus Extra в конце этого месяца?

Для начала, как сообщается, в уровень PS Plus Extra от Sony будет добавлена игра Gotham Knights от Rocksteady. Эта игра уже доступна d Game Pass, и если это правда, то она также будет доступна на PlayStation Plus. Среди других игр, по слухам, будут Disco Elysium: The Final Cut, The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, Alien Isolation, Dead Island Definitive Edition, Elite Dangerous и Gungrave G.O.R.E.

Компания Sony официально объявит об октябрьской линейке PS Plus Extra в среду 11 октября. Анонсированные игры будут доступны с 17 октября.