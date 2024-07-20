Представлены первые скриншоты VR-экшена Alien: Rogue Incursion

Компании Skydance и Survios опубликовали первые игровые скриншоты для своей грядущей VR-игры Alien: Rogue Incursion. Хотя эти скриншоты не являются финальными и работа над визуальной составляющей все еще ведется, они могут дать вам представление о художественном стиле игры.

Alien: Rogue Incursion - это совершенно новая однопользовательская экшен-хоррор VR-игра с оригинальным сюжетом, который полностью погружает игроков в ужасы вселенной Чужих.

Игроки испытают ужас и трудности борьбы с ксеноморфами в мире, вдохновленном внешним видом и атмосферой кинофраншизы «Чужой». Аудио, визуальные эффекты, освещение, FX, взаимодействие и тактильные эффекты будут работать вместе, чтобы погрузить игроков в ужасающий мир Чужого. По крайней мере, так утверждают разработчики.

В этой игре ксеноморфы могут грамотно использовать окружающую среду для поиска наилучшего угла атаки и появляться из любой точки вокруг вас. Игра в VR станет испытанием для ваших нервов и мастерства, ведь вы почувствуете, как бьется пульс от ужаса при столкновении с ксеноморфами. В дополнение к оружию и снаряжению вам понадобятся

Бой в Alien: Rogue Incursion будет динамичным и может происходить (или не происходить) в зависимости от действий игрока. Порождение ксеноморфов реагирует на движения игрока. Так, если вы будете сильно шуметь, вас наводнят ксеноморфы.

Несмотря на то, что пока не названа точная дата выхода игры, Survios намечает релиз на 2024 год.