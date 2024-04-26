Состоялся анонс VR-хоррора Alien: Rogue Incursion

По случаю Дня Чужого, студия Survios и 20th Century Games анонсировали Alien: Rogue Incursion — однопользовательский хоррор для PlayStation VR2, SteamVR и Quest 3. Его релиз состоится в конце года.

Эта совершенно новая однопользовательский хоррор в виртуальной реальности имеет оригинальный сюжет, который полностью окружает игроков ужасами вселенной Чужих. Разработанная фанатами Чужого для фанатов Чужого, студия Survios привнесла свой опыт в создание этой технически продвинутой и пугающе захватывающей игры виртуальной реальности Чужого.

Игра создается на движке Unreal Engine.