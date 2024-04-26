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Alien: Rogue Incursion 4-й квартал 2024 г.
Экшен, Ужасы, От первого лица, Виртуальная реальность
6.6 35 оценок

Состоялся анонс VR-хоррора Alien: Rogue Incursion

butcher69
Новости

По случаю Дня Чужого, студия Survios и 20th Century Games анонсировали Alien: Rogue Incursion — однопользовательский хоррор для PlayStation VR2, SteamVR и Quest 3. Его релиз состоится в конце года.

Эта совершенно новая однопользовательский хоррор в виртуальной реальности имеет оригинальный сюжет, который полностью окружает игроков ужасами вселенной Чужих. Разработанная фанатами Чужого для фанатов Чужого, студия Survios привнесла свой опыт в создание этой технически продвинутой и пугающе захватывающей игры виртуальной реальности Чужого.

Игра создается на движке Unreal Engine.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
-zotik-

наложить в штаны в вр от кусь ксеноморфа бесценно.

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GraF68ru

В анонсе минута сраного логотипа, потрясающе(нет).

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