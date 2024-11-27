Aliens: Dark Descent стала доступна в Game Pass

Тактическая игра в реальном времени Aliens: Dark Descent от Tindalos Interactive и Focus Entertainment переживает лучшие времена, чем многие ожидали до её запуска в прошлом году, и для поклонников любимой франшизы в частности, её легко рекомендовать. Теперь она фактически стала доступна потенциально гораздо более широкой аудитории.

Издатель Focus Entertainment объявил, что Aliens: Dark Descent доступна в Game Pass с сегодняшнего дня. Подписчики на ПК, Xbox Series X/S и Xbox One смогут получить доступ к игре бесплатно. Интересно, что также было подтверждено, что Aliens: Dark Descent будет предлагаться бесплатно в течение декабря всем подписчикам PlayStation Plus, а это значит, что тактический экшен, скорее всего, увидит здоровый рост числа игроков и вовлечённости.

Aliens: Dark Descent доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК.