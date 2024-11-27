Aliens: Dark Descent стала доступна в Game Pass

Тактическая игра в реальном времени Aliens: Dark Descent от Tindalos Interactive и Focus Entertainment переживает лучшие времена, чем многие ожидали до её запуска в прошлом году, и для поклонников любимой франшизы в частности, её легко рекомендовать. Теперь она фактически стала доступна потенциально гораздо более широкой аудитории.
Издатель Focus Entertainment объявил, что Aliens: Dark Descent доступна в Game Pass с сегодняшнего дня. Подписчики на ПК, Xbox Series X/S и Xbox One смогут получить доступ к игре бесплатно. Интересно, что также было подтверждено, что Aliens: Dark Descent будет предлагаться бесплатно в течение декабря всем подписчикам PlayStation Plus, а это значит, что тактический экшен, скорее всего, увидит здоровый рост числа игроков и вовлечённости.
Aliens: Dark Descent доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК.
Хорошая игра по этой Вселенной
Неплохая, кстати, игра
еще и в пс плюсе раздадут в декабре.
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