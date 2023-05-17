Aliens: Dark Descent ушла на золото ©

В своем сообщении в Твиттере Focus Entertainment объявила, что Aliens: Dark Descent ушла на золото и, следовательно, поступит в магазины без задержек в соответствии с дорожной картой, а дата выхода назначена на 20 июня 2023 года на PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One и ПК.

Aliens: Dark Descent — это стратегическая игра, которая берет некоторые реплики из структуры XCOM, но предлагает бои в реальном времени. Игрокам предстоит возглавить отряд колониальных морских пехотинцев в попытке остановить вторжение ужасающих ксеноморфов, появившихся на луне Леты.

Эта стратегия, основанная на киносаге Чужие, характеризуется насыщенным тактическим компонентом и глубокой игровой механикой, которые придают ей собственную индивидуальность по сравнению с другими. В частности, игра Tindalos Interactive побуждает игрока исследовать большие игровые локации и использовать их в своих интересах во время столкновений с ксеноморфами и мутировавшими людьми.