Aliens: Dark Descent 20.06.2023
6.8 47 оценок

Aliens: Dark Descent ушла на золото

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monk70
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В своем сообщении в Твиттере Focus Entertainment объявила, что Aliens: Dark Descent ушла на золото и, следовательно, поступит в магазины без задержек в соответствии с дорожной картой, а дата выхода назначена на 20 июня 2023 года на PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One и ПК.

Aliens: Dark Descent — это стратегическая игра, которая берет некоторые реплики из структуры XCOM, но предлагает бои в реальном времени. Игрокам предстоит возглавить отряд колониальных морских пехотинцев в попытке остановить вторжение ужасающих ксеноморфов, появившихся на луне Леты.

Эта стратегия, основанная на киносаге Чужие, характеризуется насыщенным тактическим компонентом и глубокой игровой механикой, которые придают ей собственную индивидуальность по сравнению с другими. В частности, игра Tindalos Interactive побуждает игрока исследовать большие игровые локации и использовать их в своих интересах во время столкновений с ксеноморфами и мутировавшими людьми.

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Protocol10

не перестают доить франшизу

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