Карточный рогалик Alina of the Arena обзавелся датой релиза на консолях

Коллекционная карточная игра с элементами рогалика Alina of the Arena выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Switch 23 ноября, сообщили издатель DANGEN Entertainment и разработчик PINIX. Цена составит 15 долларов.
Мы чрезвычайно гордимся успехом Alina of the Arena на PC, и нам не терпится представить игру еще большему количеству геймеров по всему миру, — заявил глава студии PINIX Макс Чен в пресс-релизе.
Alina of the Arena впервые была выпущена в раннем доступе для PC (через Steam) 14 января 2022 года, а релиз полной версии на компьютерах состоялся 14 октября 2022 года.
Alina of the Arena представляет собой смесь коллекционной карточной игры и тактики в стиле roguelike, вобравшую в себе лучшие элементы каждого жанра. Игрокам предстоит сыграть за Алину, грозную женщину-гладиатора, которая должна вести беспощадный бой перед кровожадной толпой, чтобы выжить, раунд за раундом.