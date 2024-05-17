Аллоды Онлайн: скоро в игре - переработка некроманта

Друзья, в дорожной карте на 2024 год мы анонсировали грядущую переработку некроманта и теперь готовы подробнее рассказать о будущих изменениях. Прежде чем приступить к работе, мы проанализировали текущее состояние Некроманта, обработали обратную связь от игроков и выявили проблемы, которые делают класс менее актуальным.

Одними из самых «чувствительных» точек мы считаем то, что Некроманта выбирают реже остальных классов для поддержки. Помимо прочего на актуальность класса влияют питомцы, которые сейчас достаточно слабы. Стоит упомянуть и характеристику Господство, которую достаточно сложно поддерживать без ущерба для игрока.

Основываясь на полученной информации, мы решили внести в класс следующие изменения:

Разнообразили ротацию и добавили новые умения и вехи развития. У класса появится новое умение «Касание смерти», которое дает возможность использовать дистанционную атаку в одну цель. Это умение повлияло на общую составляющую работы некоторых вех развития, поэтому часть вех изменили принцип работы или были полностью переработаны.

У Некроманта появится возможность накладывать «Щит крови» либо на себя, либо на союзников, а с помощью вехи «Упоение болью» Некромант сможет наносить себе меньше урона умением «Кровавый пир».

Умение «Ритуал боли» будет удалено, а «Ритуал чумы» станет умением, которое наносит урон по площади.

Некоторые вехи будут наносить больше урона и накладывать различные эффекты.

Каждый питомец Некроманта получит уникальные умения, которые помогут владельцу действеннее справляться с противниками и выручать союзников.

Некроманта получит уникальные умения, которые помогут владельцу действеннее справляться с противниками и выручать союзников. У питомцев появятся дополнительные пассивные способности для помощи в бою. Например, Кадавр будет увеличивать весь урон Болезнью, а Страж периодически накладывать на Некроманта барьер в течение боя. В рамках переработки, Стражу и Кадавру увеличили показатель выживаемости.

Сбить работу Господства теперь будет не так просто, благодаря временному бонусу, который можно получить при грамотном использовании способностей и на определённом расстоянии от союзников.

Была улучшена работа ультимативной способности «Длань Тьмы»: скорость передвижения больше не будет уменьшаться, а польза от способности во всех трех аспектах будет увеличена. Например, при использовании «Длани Тьмы» в аспекте Поддержки, можно будет не только нанести некоторое количество урона, но и обездвижить врага.

Изменения коснулись и работы класса в Аспекте Исцеления:

Мы актуализировали некоторые умения, в частности «Реанимацию», чтобы повысить популярность этого умения среди игроков.

Количество уровней эффекта «Кровавый пакт» было снижено до 50, однако количество исцеления за один уровень было немного увеличено. Уровни эффекта можно будет получить даже вне боя.

Благодаря переработанной вехе «Поток жизни», умение «Кровавый пир» сможет лечить союзников, но потеряет возможность наносить урон.

Веха «Власть над плотью» будет убирать время подготовки умения «Целебная инъекция» и увеличивать исходящее от этого умения исцеление.

В наших планах было сделать Некроманта более универсальным игроком поддержки и вот какие изменения были внесены:

Мы добавили новые вехи развития для наложения на союзников таких эффектов, как «Жажда крови» и «Храбрость».

«Эгида тьмы» больше не снижает урон при активном аспекте Поддержки и игроки получат возможность один раз призвать своего питомца, не тратя капли крови.

Веха «Шаг сквозь тени» теперь дает возможность наложить на всю группу эффект «Защита» при активном аспекте Поддержки.

Это далеко не все изменения, которые произойдут с Некромантом в ближайшем будущем и позволят вам по-новому взглянуть на этот класс.

Вышеприведенное описание не гарантирует полноту нововведений и исправлений в грядущих обновлениях.