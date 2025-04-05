Аллоды онлайн: В разработке классовые изменения в обновлении 16.1

Друзья, в обновлении 16.1 мы продолжаем держать курс на точечную переработку игровых классов. В этот раз изменения затронули Демонолога, а также аспект поддержки у Язычника и Некроманта. Мы по-прежнему ориентируемся как на собственные наблюдения, так и на ваши отклики — спасибо за обратную связь, она помогает нам делать игру лучше.

Изменения у Демонолога

Переработка Демонолога в обновлении 16.1 направлена на решение сразу нескольких задач. С одной стороны, мы стремились расширить вариативность сборок — поэтому появились новые умения и вехи, дающие больше свободы при составлении билдов. С другой — внесены точечные балансные правки, направленные на повышение эффективности отдельных способностей и выравнивание классовой роли, в первую очередь в сражениях между игроками. Кроме того, часть изменений касается уже давно обозначенных проблем: например, неактуальности характеристики Господство или недостаточной эффективности умения «Вторжение», которое при своей высокой значимости почти не применялось в бою.

В первую очередь была переработана работа характеристики Господство. Теперь она увеличивает весь наносимый урон основными источниками (физическим, тьмой и астральным), а также ускоряет накопление Одержимости. Прежняя реализация усиливала лишь отдельные умения, из-за чего была либо слишком слабой, либо слишком односторонней. Теперь Господство станет полноценной боевой характеристикой.

Умение «Вторжение» станет более эффективным в бою — мы увеличили его урон и пересматриваем механику призыва демонов, чтобы усилить общее влияние умения как в сражениях с противниками, так и в поединках между игроками.

Также были обновлены параметры ряда умений. «Пожиратель искр» теперь наносит меньше урона, а его дополнительные эффекты стали менее выраженными. Умение «Сигил распада» наносит сниженный урон, но при этом накладывает эффект «Уязвимость» на всех противников в зоне действия. Время восстановления «Искушения» увеличено, чтобы сбалансировать его влияние на бой.

Среди новых вех выделяются следующие:

«Необратимое осквернение» — позволяет усилить «Осквернение», превратив его из частого, но слабого умения в более мощный инструмент, способный повлиять на последовательность применения способностей

«Нигилизм» — усиливает «Сферу отрицания»: увеличивает снижение входящего урона и дополнительно сокращает время восстановления умений «Перерождение» и «Апофеоз».

Также была добавлена новая веха, которая позволяет «Сигилу распада» при срабатывании оглушать противников, а по целям под действием «Искушения» — наносить увеличенный урон.

Изменения у Язычника и Некроманта

В этом обновлении мы внесем, помимо прочего, правки в аспект поддержки у Язычника и Некроманта. Эти изменения направлены на повышение удобства и эффективности классов, а также на упрощение слишком сложных механик.

У Язычника переработано умение «Рёв вожака» — теперь оно работает проще и надёжнее, без сложных условий для активации и раскрытия эффекта. Это должно сделать класс более привлекательным в Аспекте Поддержки.

У Некроманта основное внимание было уделено удобству боевой ротации. Мы переработали несколько умений и улучшили их взаимодействие между собой. В частности, изменено умение «Кровопускание» — оно стало более стабильным и лучше вписывается в общее использование способностей в бою.

Что дальше?

Мы продолжаем работу над остальными классами. Часть правок успеет попасть в ближайшее крупное обновление, остальная часть будет реализована позже. Как и прежде, мы внимательно следим за отзывами игроков и оперативно реагируем на обратную связь.