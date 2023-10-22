Аллоды онлайн: в разработке улучшение системы добычи экипировки

Друзья,наступила осенняя пора, близится обновление 15.0, а значит мы уже можем начать рассказывать подробнее, что же вас ждет в глобальном обновлении.

В этом году нам хотелось добавить разнообразия в моменты игры, касающиеся системы экипировки, облегчить игрокам добычу ресурсов и актуализировать некоторые активности, которые пользуются не самой высокой популярностью. В глобальном смысле будущая система экипировки изменилась не так сильно, но мы надеемся, что улучшения помогут вам играть с удовольствием.

Астральные ключи и золото

Количество астральных ключей, хранящееся на каждом персонаже, теперь будет достигать 1000, а не 196, как было ранее. Начисляться они будут по старой схеме: по 14 ключей в день и по 28 ключей в начале каждого мини-сезона. Однако, если игрок вернулся в игру позже, например, в середине слоя, то ему будет одномоментно начислено то количество ключей, которое он бы получил, если бы играл с начала слоя.

Будет скорректировано количество золота, добываемого из различных активностей. Игроки смогут получать больше золота за прохождение Астральных островов и за выполнение ежедневных заданий на Ал-Риате, Царстве Стихий.

Получение экипировки третьего ранга

Одеваться в лучшую экипировку — это непростая задача для каждого игрока! В этом году мы даем возможность игроку самому выбирать, в каких активностях он желает добывать ресурсы для создания экипировки высшего качества.

И начнем мы с того, что заготовки перестанут быть привязанными к одному персонажу. Это значит, что ими можно обмениваться друг с другом различными способами и выставлять на аукцион.

Астралиумный материал для зачарования свитка укрепления можно будет получить только на Наковальне артефактов с помощью амальгамы или Зачарованной пыльцы, зачарованного материала и золота. В Цитадели Нихаза материал для создания экипировки третьего ранга более добыть невозможно.

Для получения одного свитка экипировки третьего ранга теперь понадобится 5 заготовок. Разновидностей заготовок стало больше и способов их добычи тоже, но это не значит, что вам будет необходимо участвовать во всех активностях. Вы сможете выбрать те активности, которые больше по душе, а также приобретать недостающие заготовки на аукционе или у других игроков.

Спойлер

Новые заготовки для создания экипировки третьего ранга

Заготовка из аллодского астралиума. Добыть этот вид заготовки можно будет за соверены на Ал-Риате и за реликвии Царства Стихий.

Заготовка из джунского астралиума. Такие заготовки можно будет добыть в Катакомбах Джунов (заготовка будет выдана всем участникам по окончанию сражения) и за полное прохождение Испытания Крови. Также их можно будет добыть за осколки глетчерного льда на Тающем острове и за искры Демона в пещере Тка-Рика.

Заготовка из амброзиевого астралиума. Этот способ получения заготовок остается практически неизменным для тех, кто ранее уже выполнял указы Иркаллы и участвовал в таких событиях, как Буря, Охота за Уро-Боросом, Битва на Эдеме и Захват Блуждающего острова. Приобрести заготовки можно будет у Эрфара Краснобая только за сигнеты Иркаллы, однако количество приобретаемых заготовок будет не ограничено.

Заготовка из метеоритного астралиума. Данный вид заготовок можно получить за участие в активностях, которые подразумевают под собой предсобранную группу или отряд. Вы сможете приобрести заготовки за эмблемы Противостояния, либо за эмблемы Поединков. С небольшой вероятностью заготовка может достаться за полное прохождение Астральных островов и Искажений.

Заготовка из чистого астралиума. Подобные заготовки можно получить только при прохождении Обсерватории или Цитадели Нихаза.

Обсерватория. Количество получаемых заготовок будет зависеть от ее сложности.

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Количество заготовок при разном уровне сложности

Цитадель Нихаза. Каждый игрок получает по 1 заготовке при победе над Хедусом, Авиором и Мирахом. Весь отряд получает по 6 заготовок на розыгрыш после победы над каждым могучим противником Цитадели.

Заготовка из оружейного астралиума. Получить эти заготовки можно будет только за победу над Иранохом в Цитадели Нихаза. Каждый игрок получит по 1 заготовке, а весь отряд получает по 6 заготовок на розыгрыш. Оружейные заготовки игрок получает в запечатанном виде и может их распечатывать по мере необходимости. Распечатанные заготовки передать будет нельзя.

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Заготовка из оружейного астралиума

Если заготовок одного вида у вас скопилось с избытком, то кроме продажи на аукционе, все заготовки, кроме оружейных, вы сможете обменять по одному курсу. К примеру, семь заготовок из аллодского астралиума можно будет превратить в одну заготовку из джунского астралиума. Однако заготовку из оружейного астралиума можно будет получить только обменяв 10 заготовок из чистого астралиума. Другие заготовки обменять на оружейные будет невозможно.

При реализации изменений системы экипировки будет скорректирована стоимость создания свитков для экипировки третьего ранга и экипировки второго ранга, а стоимость на создание Магических инструментов будет снижена на бесплатных серверах.

Вышеприведенное описание не гарантирует полноту нововведений и исправлений в грядущих обновлениях.