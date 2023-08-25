Аллоды Онлайн: В разработке - Захват Блуждающего острова

Друзья, ранее мы уже рассказывали вам о скором возвращении Захвата Блуждающего острова. Но давайте освежим воспоминания и познакомимся с новыми подробностями.

Дмитрий Громов и Голиаф продолжат осаждать портал на Дворцовой площади. Волей Иркаллы, могучие герои Сарнаута, ступившие на Блуждающий Остров, вернутся в прошлое, в те времена, когда они не были столь могущественны. Уровень персонажа, сила экипировки, артефактов, покровителя, рун и других геройских атрибутов адаптируется под эту зачарованную местность. Благодаря этому, герои самых разных уровней, начиная с 48-го, смогут встать плечом к плечу и на равных сражаться против драконидов и червелицых, чтобы помочь полководцам осуществить их план.

Принять участие в захвате станет значительно легче. Годы истребления нежити на аллоде прочно укрепили боевой дух полководцев. Больше никаких рапортов, полководцы вербуют в ряды своей армии всякого, кто окажется в их поле зрения.

Сам процесс штурма также ждут изменения. В распоряжение штурмующих поступят катапульты, которые необходимо провести по тропе штурма вместе с полководцем и уничтожать препятствия на пути. Минуя башни противников, следите за целостностью катапульт! Враги на вашем пути попытаются их разрушить, поэтому защищайте и ремонтируйте орудия, используя выпадающие запчасти.

Но не только катапульты станут нововведением этого события. У могучих противников генералов, Ириоса, Хаззага и Визгуна, появились новые умения, они сделают событие еще сложнее и увлекательнее, теперь сразиться с генералами смогут и сами игроки!

Эрфар Краснобай остается на своем посту в столицах фракций, теперь у него можно взять задание и на захват Блуждающего острова. Также он появится в лагерях генералов с полным ассортиментов товаров.

Событие будет начинаться каждый день в 1:00, 9:00, 13:00, 16:00, 19:00, 21:00, 23:00 по московскому времени. Информация о начале события будет отражена в календаре.

Захват Блуждающего острова появится в игре в течение месяца.