Аллоды Онлайн: В разработке - Захват Блуждающего острова

Друзья, ранее мы уже рассказывали вам о скором возвращении Захвата Блуждающего острова. Но давайте освежим воспоминания и познакомимся с новыми подробностями.
Дмитрий Громов и Голиаф продолжат осаждать портал на Дворцовой площади. Волей Иркаллы, могучие герои Сарнаута, ступившие на Блуждающий Остров, вернутся в прошлое, в те времена, когда они не были столь могущественны. Уровень персонажа, сила экипировки, артефактов, покровителя, рун и других геройских атрибутов адаптируется под эту зачарованную местность. Благодаря этому, герои самых разных уровней, начиная с 48-го, смогут встать плечом к плечу и на равных сражаться против драконидов и червелицых, чтобы помочь полководцам осуществить их план.
Принять участие в захвате станет значительно легче. Годы истребления нежити на аллоде прочно укрепили боевой дух полководцев. Больше никаких рапортов, полководцы вербуют в ряды своей армии всякого, кто окажется в их поле зрения.
Сам процесс штурма также ждут изменения. В распоряжение штурмующих поступят катапульты, которые необходимо провести по тропе штурма вместе с полководцем и уничтожать препятствия на пути. Минуя башни противников, следите за целостностью катапульт! Враги на вашем пути попытаются их разрушить, поэтому защищайте и ремонтируйте орудия, используя выпадающие запчасти.
Но не только катапульты станут нововведением этого события. У могучих противников генералов, Ириоса, Хаззага и Визгуна, появились новые умения, они сделают событие еще сложнее и увлекательнее, теперь сразиться с генералами смогут и сами игроки!
Эрфар Краснобай остается на своем посту в столицах фракций, теперь у него можно взять задание и на захват Блуждающего острова. Также он появится в лагерях генералов с полным ассортиментов товаров.
Событие будет начинаться каждый день в 1:00, 9:00, 13:00, 16:00, 19:00, 21:00, 23:00 по московскому времени. Информация о начале события будет отражена в календаре.
Захват Блуждающего острова появится в игре в течение месяца.
Думаю в нынешних условиях даже у подобных проектов есть шанс природнятся чуть выше плинтуса. Под который они залезли уже давно а помню какой был пиар этой поделки и не только в инете. Но видимо решили повторить за WoW. Как говорится остаётся пожелать успехов.
У них был просто колоссальный шанс после ухода wow, но им они не воспользовались. Походу есть какой-никакой постоянный доход от игры, и им этого достаточно на нормальную жизнь, а вот на развитие и разработку продолжения денег нема, увы. Или им просто пох.
Насколько позволяет судить мой опыт в сфере виртуальных развлечений. Тут тоже все решает учредитель-акционер который в данной сфере называется издателем.
Боже, оно ещё дышит.
"Пися дыышит и жиивет!" (с)
"Она хочет жиить!" (с)
Хм , удивительно , эта игра еще существует , поздно они конечно спохватились , ну хоть попытаются . Среди того моря игр которое сейчас есть в жанре ММО этот проект врятли кого то заинтересует . Та же БДО , забирает на себя много народу , к тому же существует неумирающая классика Л2, Перфект Ворлд .
Не, спасибо, все эти бдо, перфектворлды, и прочие корейские аркейджи меня как-то не привлекают. А вот wow-подобную, да еще отечественную, да с офигенным лором и душевным геймдизайном, я бы попробовал. И даже собирался это сделать, ждал шагов по развитию проекта и снижения порога вхождения для новичков. Но посмотрев пару видосов Катея, понял, что разрабы на проект фактически забили, и развивать его не планируют. Поэтому периодически возвращаюсь в wow.