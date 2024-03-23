на главную
об игре
Alone in the Dark 20.03.2024
Ужасы, От третьего лица
8 263 оценки

Для Alone in the Dark создается нейро-озвучка с оригинальными английскими голосами Дэвида Харбора и Джоди Комер

AceTheKing
Новости

Пользователь PeterRodgers продемонстрировал русский дубляж для недавнего ремейка Alone in the Dark. Его ключевая особенность заключается в том, что нейросеть при озвучке использует оригинальные английские голоса актеров. В оригинале игру озвучили Дэвид Харбор и Джоди Комер. Пользователь не сообщил о том, когда состоится релиз дубляжа.

Alone in the Dark представляет собой переосмысление оригинальной трилогии 90-х годов. События разворачиваются в 20-х годах прошлого века, а раскрыть тайны поместья Дерсето предстоит за за Эдварда Карнби или Эмили Хартвуд.

Игра была довольно прохладно принята прессой: у игры 64 балла от критиков и 7.7 балла от игроков на Metacritic. Релиз ремейка Alone in the Dark состоялся 20 марта на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

39
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
AndruhaGruz

Очень даже не плохо. Ждём.

16
hpi

Ты меня жди-жди-жди

-1
MythicalTiernan

Круто и главное так быстро, пускай это и вступление всего лишь!

7
AllConforD

"Для Alone in the Dark создается нейро-озвучка с оригинальными английскими голосами Дэвида Харбора и Джоди Комер"

Имхо, очень неплохо, прям на удивление. В какие времена живём, нейро сети, русская озвучка оригинальными голосами не русскоговорящих актёров. Чудно и жутко интересно, главное, чтобы все эти замечательные прибамбасы и их использование, не свелось, как часто бывает в истории человечества, в той или иной интерпретации, к ....

3
hamshut
Игра была довольно прохладно принята прессой: у игры 64 балла от критиков и 7.7 балла от игроков

Неужели реальный проходняк?) Любителям Резика и не знакомым с этой серией интересно не зайдет?)

1
hpi

Нет. Совсем другая игра.

-2
Roayal cat

Ну у любителя резидентов 4de есть мнение в телеге можешь ознакомиться если интересно. Я как еще один любитель резидентов с ним солидарен в конкретном вопросе.

0
Glodus Muspell

Еще как сойдет. Два раза прошел на одном дыхании. Игра отличная из за сюжета, диалогов и атмосферы

0
Миханик Шестеренкин

Мне, любителю, как классических, так и современных Резидентов, очень зашло. Даже больше, чем, я ожидал.

0
YouTube_GamesTezi

У меня вопрос, а нейронка как вообще делает акценты? Она как бы интонацию строит по тексту или по звуковой дорожке оригинала? Судя по услышанному очень похоже что по тексту, а разве нет нейронки которая бы строила интонацию по звуковой дорожке?

1
Kartonkratos

В киберпанке при нейро озвучке с интонациями все нормально!! так что и здесь поправят.

1
Миханик Шестеренкин

Недурно, недурно. Я даже захотел бросить прохождение до выхода этой нейронки.

1
Executor666

Таким макаром, и вшивые гейм войс и прочие студии не будут нужны с их непомерными аппетитами на собираемые суммы

0
Миханик Шестеренкин

Уверен, через какое-то время и они начнут пилить нейронный дубляж.

0
KrolikAlkogolik

Это заранее созданный голос(рандомный) в нейронке(либо на3бка). Возможно с редактированием звука от очистки роботизированного оттенка. Но это не их голоса. Я уже видел нейронку которая обучается на голосе и она работает хорошо. ps. оригинал баритона Харбора отличается вкорне.

Спойлер
0
Миханик Шестеренкин

Накакать. Главное, чтобы акценты были почеловечней.

0
Каприз888

Ну так себе голоса. Лучше настоящую озвучку от наших актёров озвучания дождаться.

0
opexdisturbed

Вот такую озвучку надо делать нейронкам. Дубляж с сохранением оригинального голоса, тембра и интонации. А не этот ужас где нейронкой перевели голос дубляжа в киберпанке.

0
PaPa Sierra

Да неее, ребята. Я четко слышу роботов. Никакой нужной интонации. У робота нет души. Лучше плохой живой любительский дубляж чем эта припудренная бездушная бубнилка.

-1