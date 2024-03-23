Пользователь PeterRodgers продемонстрировал русский дубляж для недавнего ремейка Alone in the Dark. Его ключевая особенность заключается в том, что нейросеть при озвучке использует оригинальные английские голоса актеров. В оригинале игру озвучили Дэвид Харбор и Джоди Комер. Пользователь не сообщил о том, когда состоится релиз дубляжа.
Alone in the Dark представляет собой переосмысление оригинальной трилогии 90-х годов. События разворачиваются в 20-х годах прошлого века, а раскрыть тайны поместья Дерсето предстоит за за Эдварда Карнби или Эмили Хартвуд.
Игра была довольно прохладно принята прессой: у игры 64 балла от критиков и 7.7 балла от игроков на Metacritic. Релиз ремейка Alone in the Dark состоялся 20 марта на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Очень даже не плохо. Ждём.
Ты меня жди-жди-жди
Круто и главное так быстро, пускай это и вступление всего лишь!
"Для Alone in the Dark создается нейро-озвучка с оригинальными английскими голосами Дэвида Харбора и Джоди Комер"
Имхо, очень неплохо, прям на удивление. В какие времена живём, нейро сети, русская озвучка оригинальными голосами не русскоговорящих актёров. Чудно и жутко интересно, главное, чтобы все эти замечательные прибамбасы и их использование, не свелось, как часто бывает в истории человечества, в той или иной интерпретации, к ....
Неужели реальный проходняк?) Любителям Резика и не знакомым с этой серией интересно не зайдет?)
Нет. Совсем другая игра.
Ну у любителя резидентов 4de есть мнение в телеге можешь ознакомиться если интересно. Я как еще один любитель резидентов с ним солидарен в конкретном вопросе.
Еще как сойдет. Два раза прошел на одном дыхании. Игра отличная из за сюжета, диалогов и атмосферы
Мне, любителю, как классических, так и современных Резидентов, очень зашло. Даже больше, чем, я ожидал.
У меня вопрос, а нейронка как вообще делает акценты? Она как бы интонацию строит по тексту или по звуковой дорожке оригинала? Судя по услышанному очень похоже что по тексту, а разве нет нейронки которая бы строила интонацию по звуковой дорожке?
В киберпанке при нейро озвучке с интонациями все нормально!! так что и здесь поправят.
Недурно, недурно. Я даже захотел бросить прохождение до выхода этой нейронки.
Таким макаром, и вшивые гейм войс и прочие студии не будут нужны с их непомерными аппетитами на собираемые суммы
Уверен, через какое-то время и они начнут пилить нейронный дубляж.
Это заранее созданный голос(рандомный) в нейронке(либо на3бка). Возможно с редактированием звука от очистки роботизированного оттенка. Но это не их голоса. Я уже видел нейронку которая обучается на голосе и она работает хорошо. ps. оригинал баритона Харбора отличается вкорне.
Накакать. Главное, чтобы акценты были почеловечней.
Ну так себе голоса. Лучше настоящую озвучку от наших актёров озвучания дождаться.
Вот такую озвучку надо делать нейронкам. Дубляж с сохранением оригинального голоса, тембра и интонации. А не этот ужас где нейронкой перевели голос дубляжа в киберпанке.
Да неее, ребята. Я четко слышу роботов. Никакой нужной интонации. У робота нет души. Лучше плохой живой любительский дубляж чем эта припудренная бездушная бубнилка.