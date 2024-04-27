Свежее обновление для Stardew Valley внесло несколько изменений и улучшений

Официально вышло обновление 1.6.6 для Stardew Valley, и хотя создатель Эрик Барон говорит, что это "в основном исправления ошибок и изменения перевода", в нем есть список "изменений баланса и геймплея", и среди них есть одно, которое очень важно для пчеловодства.

В самом верху официальных примечаний к патчу 1.6.6 есть изменение, которое гласит: "Ульи теперь работают с цветами в горшках". На первый взгляд, ничего особенного, но сообщество Stardew Valley на Reddit сходит с ума от восторга, используя каламбурные выражения и делятся своей радостью по этому поводу.

Для непосвященных, фермеры, занимающиеся производством меда, могут повысить стоимость своего продукта, просто разместив ульи рядом с цветами и запустив тем самым производство цветочного меда, но до этого обновления цветы должны были быть посажены в землю, чтобы это сработало. Это означало, что для производства цветочного меда нужно было много места в ограниченном пространстве. Теперь вы можете просто посадить цветок в горшок и принести его в любое место, где вы хотите сделать цветочный мед, поставить рядом улей, и все готово.

Кроме того, в обновлении исправлены проблемы, связанные с китайским переводом, которые ранее приводили к сбоям в игре у некоторых игроков, а также исправлен целый список ошибок для модифицированной и немодифицированной версий игры.

С полным списком примечаний к патчу вы можете ознакомиться вот здесь