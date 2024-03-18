Опубликованы расширенные системные требования ремейка Alone in the Dark к ПК

Alone in the Dark, разрабатываемая Pieces Interactive и издаваемая THQ Nordic, получила расширенные системные требования игры для ПК в сообщении на X (ранее Twitter). Графическая предустановка «Низкие» имеет разрешение 1080p со скоростью 30 кадров в секунду, а графическая предустановка «Ультра» имеет разрешение 2160p со скоростью 60 кадров в секунду.
Alone in the Dark — это переосмысление культовой классической игры ужасов выживания 1992 года, разработанной и изданной Infogrames для MS-DOS, а затем портированной на другие устройства. Игра занесена в Книгу рекордов Гиннеса как «Первая в мире 3D-игра ужасов на выживание» и за прошедшие годы породила ряд сиквелов.
История начинается с того, что пропал дядя Эмили Хартвуд. Она объединяется со следователем Эдвардом Карнби, чтобы исследовать поместье Дерчето, дом для душевнобольных. Игроки столкнутся со странными жителями, кошмарными королевствами и опасными монстрами и в конечном итоге раскроют заговор растущего зла.
Alone in the Dark выйдет 20 марта 2024 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Это заговор какой-то. Для такого графона 3070 для 1440p - шквар. Ещё и 60 кадров небось с натяжкой
А смысл играть в столь высоком разрешении? Лично мне 1080p за глаза хватит и системные требования для такого разрешения весьма демократичные. Не пойму, чего ты не доволен. Ведь 1440p и выше это фактически бессмысленное разрешение. Всё-таки не в кинотеатре играешь, а дома перед маленьким экраном.
Эх,какой же ты балбес...
хотел было написать чет, но чел выше уже изложил суть
тоже моник 1920 1080 норм за глаза хватит но видик у мя 3070
что-то не очень понятна корреляция оперативки для low-high
судя по всему манагеры рисовали системки
Всё равно, полопаю!
прочитал Дрочето
Посмотрел геймплей, игра топорная , камера просто кринж, фонарик прямо из сердца, персонаж не ходит, а летает как с бадуна)) откуда такие требования?) ремейк дешёвый , ещё и удивляются чего защиты нету, какая защита такой подделки, игра на уровне Сибири из нулевых, ей до ремейков RE ой как далеко))
Я ещё по первому трейлеру с геймплейными вставками заметил, что игра дешевая.
а вдруг это окажется внезапный шедевр уровня зов ктулху?
а то что перс летает с бодуна - консольная проблема
Дык это и не большая студия. Штат максимум 50 чел, если смотреть в тырнете
диз тебе..тебе ничего не нравиться никогда..противный нудный чел...ИГРА годная судя по геимплею .не фонтан но сойдет для такой студии..и никто там не летает если играешь на ПК.....
у меня хотя бы свое мнение есть, а ты ведомый, свое мнение формируешь не сам как личность, а как ютубер скажет, так что удачи салоедик)))) один фиг будешь играть в 30фпс на низких на своей старушке 16 года))))