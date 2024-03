Опубликованы расширенные системные требования ремейка Alone in the Dark к ПК

Alone in the Dark, разрабатываемая Pieces Interactive и издаваемая THQ Nordic, получила расширенные системные требования игры для ПК в сообщении на X (ранее Twitter). Графическая предустановка «Низкие» имеет разрешение 1080p со скоростью 30 кадров в секунду, а графическая предустановка «Ультра» имеет разрешение 2160p со скоростью 60 кадров в секунду.

Alone in the Dark — это переосмысление культовой классической игры ужасов выживания 1992 года, разработанной и изданной Infogrames для MS-DOS, а затем портированной на другие устройства. Игра занесена в Книгу рекордов Гиннеса как «Первая в мире 3D-игра ужасов на выживание» и за прошедшие годы породила ряд сиквелов.

История начинается с того, что пропал дядя Эмили Хартвуд. Она объединяется со следователем Эдвардом Карнби, чтобы исследовать поместье Дерчето, дом для душевнобольных. Игроки столкнутся со странными жителями, кошмарными королевствами и опасными монстрами и в конечном итоге раскроют заговор растущего зла.

Alone in the Dark выйдет 20 марта 2024 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.