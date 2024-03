Первый час прохождения ремейка Alone in the Dark

Уже сегодня состоится релиз переосмысления классического хоррора Alone in the Dark, который вышел еще в далеком 1992 году. Ремейк игры от студии Pieces Interactive следует стандартам серии Resident Evil, давая игрокам возможность совершенно по-новому взглянуть на культовый проект с современной графикой, переработанным сюжетом и множеством других изменений. Как выглядит современная версия Alone in the Dark можно увидеть уже сейчас, благодаря прохождениям, которые появились в сети до релиза ужастика.

Выше вы можете ознакомиться с прохождением первой главы Alone in the Dark за каждого из двух основных героев: Эмили Хартвуд и Эдварда Карнби. Уже с самого начала игры становится понятно, что сюжет и сам игровой процесс за каждого персонажа будут отличаться, поэтому хоррор имеет смысл проходить минимум несколько раз. Если вам уже не терпится узнать финал обновленной игры, энтузиасты смонтировали полноценный фильм из кат-сцен игры, куда включена концовка.

Напомним, ранее журналисты раскритиковали сюжет ремейка, но похвалили другие достоинства Alone in the Dark. Оценить качество ремейка лично можно будет уже сегодня вечером на ПК и консолях.