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Alone in the Dark 20.03.2024
Ужасы, От третьего лица
8.2 190 оценок

Первый час прохождения ремейка Alone in the Dark

Gutsz
Новости

Уже сегодня состоится релиз переосмысления классического хоррора Alone in the Dark, который вышел еще в далеком 1992 году. Ремейк игры от студии Pieces Interactive следует стандартам серии Resident Evil, давая игрокам возможность совершенно по-новому взглянуть на культовый проект с современной графикой, переработанным сюжетом и множеством других изменений. Как выглядит современная версия Alone in the Dark можно увидеть уже сейчас, благодаря прохождениям, которые появились в сети до релиза ужастика.

Выше вы можете ознакомиться с прохождением первой главы Alone in the Dark за каждого из двух основных героев: Эмили Хартвуд и Эдварда Карнби. Уже с самого начала игры становится понятно, что сюжет и сам игровой процесс за каждого персонажа будут отличаться, поэтому хоррор имеет смысл проходить минимум несколько раз. Если вам уже не терпится узнать финал обновленной игры, энтузиасты смонтировали полноценный фильм из кат-сцен игры, куда включена концовка.

Напомним, ранее журналисты раскритиковали сюжет ремейка, но похвалили другие достоинства Alone in the Dark. Оценить качество ремейка лично можно будет уже сегодня вечером на ПК и консолях.

4
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Юрий Пенкин

стопгейм поставил изумительно, битый пиксель похвалил

2
Rorschach93

а гамак только 5 из 10

0
Strons

такое ощущение что очередная Dark Pictures выходит

1
Юрий Пенкин

не смей сравнивать с этим мусором, больше похоже на хороший синкинг сити

-2
EvgeniiV

Почему цену не ставят не пойму

0
211186

На стратеджи вообще разнесли ее в пух и прах, но я не верю, пока сам не попробую

-1
ВОИТЕЛИ WARГЕЙМИНГА

Ждём на торрентах. А если всё же будет дэнуво, то придётся купить. Ибо взломы очень долго происходят. Помню купил Мираж, Аватара, Калисто и не пожалел. А если новый Элон будет похож на версию 2008 года, то по любасу нужно закупать.

-4
Юрий Пенкин

хуже 2008 сложно сделать

0
ВОИТЕЛИ WARГЕЙМИНГА Юрий Пенкин

Версия 2008 года шикарна👍 Вспомни какой шедевральный музон звучит, когда на тачке ездишь по городу, а всё вокруг разваливается🙏👍👍👍☝️☝️☝️☝️☝️

1
Nodas

А зачем взломы когда есть активация за 200 рублей

0
001fess Nodas

Выйдет водянуво, и это прикроют. Как потом запоёшь?

0