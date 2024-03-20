Первый час прохождения ремейка Alone in the Dark

Уже сегодня состоится релиз переосмысления классического хоррора Alone in the Dark, который вышел еще в далеком 1992 году. Ремейк игры от студии Pieces Interactive следует стандартам серии Resident Evil, давая игрокам возможность совершенно по-новому взглянуть на культовый проект с современной графикой, переработанным сюжетом и множеством других изменений. Как выглядит современная версия Alone in the Dark можно увидеть уже сейчас, благодаря прохождениям, которые появились в сети до релиза ужастика.
Выше вы можете ознакомиться с прохождением первой главы Alone in the Dark за каждого из двух основных героев: Эмили Хартвуд и Эдварда Карнби. Уже с самого начала игры становится понятно, что сюжет и сам игровой процесс за каждого персонажа будут отличаться, поэтому хоррор имеет смысл проходить минимум несколько раз. Если вам уже не терпится узнать финал обновленной игры, энтузиасты смонтировали полноценный фильм из кат-сцен игры, куда включена концовка.
Напомним, ранее журналисты раскритиковали сюжет ремейка, но похвалили другие достоинства Alone in the Dark. Оценить качество ремейка лично можно будет уже сегодня вечером на ПК и консолях.
стопгейм поставил изумительно, битый пиксель похвалил
а гамак только 5 из 10
такое ощущение что очередная Dark Pictures выходит
не смей сравнивать с этим мусором, больше похоже на хороший синкинг сити
Почему цену не ставят не пойму
На стратеджи вообще разнесли ее в пух и прах, но я не верю, пока сам не попробую
Ждём на торрентах. А если всё же будет дэнуво, то придётся купить. Ибо взломы очень долго происходят. Помню купил Мираж, Аватара, Калисто и не пожалел. А если новый Элон будет похож на версию 2008 года, то по любасу нужно закупать.
хуже 2008 сложно сделать
Версия 2008 года шикарна👍 Вспомни какой шедевральный музон звучит, когда на тачке ездишь по городу, а всё вокруг разваливается🙏👍👍👍☝️☝️☝️☝️☝️
А зачем взломы когда есть активация за 200 рублей
Выйдет водянуво, и это прикроют. Как потом запоёшь?