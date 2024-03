Сомнительный сценарий с хорошими персонажами: появились первые рецензии на ремейк Alone in the Dark

Уже завтра, на ПК через Steam и консолях выйдет современная интерпретация культового хоррора Alone in the Dark. За созданием ремейка стоит опытная команда разработчиков из студии Pieces Interactive, которая поставила перед собой цель достичь уровня ремейков Resident Evil. Судя по всему, по первым рецензиям игровой прессы им это не удалось, однако попытка заслуживает внимания, особенно поклонников жанра ужасов.

В журнале Famitsu рецензенты выделили из главных достоинств потрясающую атмосферу ремейка Alone in the Dark. Журналистам понравился общий визуальный стиль игры, дизайн локаций и детализация уровней, которая позволяет погрузиться в мрачный особняк и его тайны. Также они высоко оценили персонажей, которых сыграли Дэвид Харбор и Джоди Комер. Актеры смогли сделать героев харизматичными и интересными, несмотря на слабый общий сюжет игры. Подобное утверждение также высказали редакторы испанского подразделения Eurogamer.

По их мнению, исследование, головоломки и даже сражения в новой версии Alone in the Dark сделаны качественно и приносят удовольствие во время прохождения.

Сеттинг достаточно зловещий, игра может напугать людей, чувствительных к ужасам, а работа Дэвида Харбора и Джоди Комер в ролях Эдварда Карнби и Эмили Хартвуд соответственно придает их персонажам человечность и глубину, которые мы редко видим в видеоиграх. И все благодаря телесному общению и интонации голоса, которые они обеспечивают благодаря своей актерской работе.

Главным же недостатком ремейка называют слабый сценарий. По мнению прессы, сюжет в Alone in the Dark вышел "сомнительным", а местами даже "комичным". У разработчиков Pieces Interactive получились интересные персонажи и сюжетные задумки, которые так и не удалось грамотно раскрыть и реализовать в полной мере.