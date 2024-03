Представлен релизный трейлер перезапуска Alone in the Dark

Издательство THQ Nordic и шведская студия Pieces Interactive опубликовали релизный трейлер своего психологического хоррора с элементами выживания Alone in the Dark. Игра уже доступна на консолях и в течение часа станет доступна и на ПК.

Новая Alone in the Dark представляет собой переосмысление оригинальной трилогии 90-х годов. События развернутся в 20-х годах прошлого века, а раскрыть тайны поместья Дерсето можно будет за Эдварда Карнби или Эмили Хартвуд.

Вчера критики опубликовали свои первые впечатления и оценки были не так высоки.