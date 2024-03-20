Представлен релизный трейлер перезапуска Alone in the Dark

Издательство THQ Nordic и шведская студия Pieces Interactive опубликовали релизный трейлер своего психологического хоррора с элементами выживания Alone in the Dark. Игра уже доступна на консолях и в течение часа станет доступна и на ПК.
Новая Alone in the Dark представляет собой переосмысление оригинальной трилогии 90-х годов. События развернутся в 20-х годах прошлого века, а раскрыть тайны поместья Дерсето можно будет за Эдварда Карнби или Эмили Хартвуд.
Вчера критики опубликовали свои первые впечатления и оценки были не так высоки.
В америке 60 баксов стоит, в европе 60 евро. Ну это выстрел в ногу себе. Они видели вообще свою игру?
Да хотел купить но ценник отпугнул опробуем пираточку 1500 взял бы а так..
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Говорят багов тонна… Играть сей в игру больно. И это соответственно на консолях пока. Интересно что на PC будет…