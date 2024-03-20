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Alone in the Dark 20.03.2024
Ужасы, От третьего лица
8.2 194 оценки

Представлен релизный трейлер перезапуска Alone in the Dark

butcher69
Новости

Издательство THQ Nordic и шведская студия Pieces Interactive опубликовали релизный трейлер своего психологического хоррора с элементами выживания Alone in the Dark. Игра уже доступна на консолях и в течение часа станет доступна и на ПК.

Новая Alone in the Dark представляет собой переосмысление оригинальной трилогии 90-х годов. События развернутся в 20-х годах прошлого века, а раскрыть тайны поместья Дерсето можно будет за Эдварда Карнби или Эмили Хартвуд.

Вчера критики опубликовали свои первые впечатления и оценки были не так высоки.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
FallenGhost
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caliskan

В америке 60 баксов стоит, в европе 60 евро. Ну это выстрел в ногу себе. Они видели вообще свою игру?

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PREDATOR7706

Да хотел купить но ценник отпугнул опробуем пираточку 1500 взял бы а так..

0
rmplaton PREDATOR7706

Ключи на Plati Markete по 2300 руб. за Deluxe

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Krio_ru

Говорят багов тонна… Играть сей в игру больно. И это соответственно на консолях пока. Интересно что на PC будет…

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