Журналисты прохладно встретили современное переосмысление культовой Alone in the Dark

Благодаря окончанию эмбарго на рецензии мы можем получить представление о том, как было принято переосмысление культовой Alone in the Dark от Pieces Interactive и издательства THQ Nordic.

На момент написания статьи средняя оценка Alone in the Dark составляет 62 балла на Metacritic и 66 баллов на Open Critic (при этом только 48% рекомендуют её к прохождению), что говорит о том, что, несмотря на некоторые достоинства, игра имеет ряд значительных недостатков. Но как ни странно — это лучшее что случалось с серией с момента выхода классической трилогии.

Если почитать рецензии, то можно увидеть следующее

Спойлер

Отличные идеи и богатая история погрязли в посредственной боевке и разочаровывающе неполированной подаче. Alone in the Dark - это верное продолжение оригинала, с умными головоломками и очаровательной атмосферой южных штатов, несмотря на несколько разочаровывающую боевку. В основе перезагрузки Alone in the Dark от Pieces Interactive лежит слишком много недостатков, чтобы можно было дать однозначную рекомендацию, но все, кто любит классический геймплей ужастиков на выживание, должны - по крайней мере, после нескольких патчей после запуска - найти для себя относительно стоящий опыт. Боевка ужасна, и мало что может вас напугать, но геймплей с решением головоломок, лежащий в основе игры, просто великолепен. Только за это она найдет достаточно аудитории, готовой и желающей ее полюбить. Здесь есть светлые пятна, за которые ветераны жанра могут зацепиться и, скорее всего, зацепятся, но Alone in the Dark кажется слишком грубой и неотшлифованной в слишком важных для игры областях, чтобы полностью раскрыть свой потенциал. Новая игра Alone in the Dark нетороплива, а действие в ней вторично. Здесь много головоломок, и для их решения вам придется читать дневники, записки и подсказки. Вам понравится атмосфера, грамотно написанный сюжет, две хорошо проработанные перспективы, отличная музыка и просто головоломки. Хотите стрелять зомби в голову и не напрягаться? Найдите что-нибудь другое.

Alone in the Dark выйдет 20 марта 2024 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.