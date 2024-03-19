Журналисты прохладно встретили современное переосмысление культовой Alone in the Dark

Благодаря окончанию эмбарго на рецензии мы можем получить представление о том, как было принято переосмысление культовой Alone in the Dark от Pieces Interactive и издательства THQ Nordic.
На момент написания статьи средняя оценка Alone in the Dark составляет 62 балла на Metacritic и 66 баллов на Open Critic (при этом только 48% рекомендуют её к прохождению), что говорит о том, что, несмотря на некоторые достоинства, игра имеет ряд значительных недостатков. Но как ни странно — это лучшее что случалось с серией с момента выхода классической трилогии.
Если почитать рецензии, то можно увидеть следующее
Отличные идеи и богатая история погрязли в посредственной боевке и разочаровывающе неполированной подаче.
Alone in the Dark - это верное продолжение оригинала, с умными головоломками и очаровательной атмосферой южных штатов, несмотря на несколько разочаровывающую боевку.
В основе перезагрузки Alone in the Dark от Pieces Interactive лежит слишком много недостатков, чтобы можно было дать однозначную рекомендацию, но все, кто любит классический геймплей ужастиков на выживание, должны - по крайней мере, после нескольких патчей после запуска - найти для себя относительно стоящий опыт. Боевка ужасна, и мало что может вас напугать, но геймплей с решением головоломок, лежащий в основе игры, просто великолепен. Только за это она найдет достаточно аудитории, готовой и желающей ее полюбить.
Здесь есть светлые пятна, за которые ветераны жанра могут зацепиться и, скорее всего, зацепятся, но Alone in the Dark кажется слишком грубой и неотшлифованной в слишком важных для игры областях, чтобы полностью раскрыть свой потенциал.
Новая игра Alone in the Dark нетороплива, а действие в ней вторично. Здесь много головоломок, и для их решения вам придется читать дневники, записки и подсказки. Вам понравится атмосфера, грамотно написанный сюжет, две хорошо проработанные перспективы, отличная музыка и просто головоломки. Хотите стрелять зомби в голову и не напрягаться? Найдите что-нибудь другое.
Alone in the Dark выйдет 20 марта 2024 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
В попу критиков, у них всегда отличные игры это "провал", а какой нить suicide squad мега шедевр.
Мнение критика зависит от критериев его набитого кармана, чем он туже тем больше восторженных слюней летит в с изнанки мониторов, второй шмат седьмой финалки тому образчик, обслюнявили эту херабору как золотое руно. Ясен пень что за "Alone in the Dark" такого прикорма не было вот и попёрло негативное отрыгивание данных "компетентных" критиканов..
В топку, не в топку, но игра и в самом деле довольно средняя. Ей бы выйти лет 10 назад, еще было бы норм.
Ты и в прошлой новости о мнении насчет Alone in the Dark писал такой же комментарий и, как и там, он содержит долю бреда.
Отнюдь не всегда у них отличные игры "провал". Бывает, да. Но не так часто. BG3 - отличная игра по мнению очень многих (сам не играл, не могу судить) и критики оценили высоко. Tears of the Kingdom - тоже отличная игра и соответствующе оценена критиками. RDR2 - тоже. Список можно продолжать долго.
Вот так себе игры, от крупного издателя, нередко оказываются Шикарными, хотя на самом деле, отнюдь не каждому зайдет
Да и пример с Suicide Squad, какой-то глупый. В плане того, что подавляющее большинство критиков, по игре прошлись основательно и негативно
Даже если средняя - это разве плохо? Найдет своего игрока. Вон, Ubisoft уже второй десяток лет (минимум) стабильно средние игры клепают, на том и живут. Как фильмы аттракционы эти игры
К слову, Суисад Сквад критики тоже прохладно встретили
Ну если журнаглистам не понравилось это хороший признак.
Если ругают, то надо обязательно заценить.
изюм от SG
так им пресс копию впервые за долгое время прислали вот они и облизали как могли
Ругают такую же боевку, которую в резике нахваливали
Значит хорошая игра
Там и по трейлеру было понятно, что мусор выйдет.