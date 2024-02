Стали известны системные требования к ПК ремейка Alone in the Dark

THQ Nordic и Pieces Interactive поделились официальными системными требованиями ремейка Alone in the Dark для ПК. Компьютерным геймерам понадобится как минимум AMD Ryzen 3 3100 или Intel Core i3-8300 с 8 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 570. Для игры также потребуется 50 ГБ свободного дискового пространства.

Pieces Interactive рекомендует использовать AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i5-12400 с 16 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700 XT.

Системные требования:

Минимальные:

Требуется 64-битный процессор и операционная система.

ОС: Windows 10, 64 бит.

Процессор: Ryzen 3 3100/Core i3-8300

Память: 8 ГБ ОЗУ

Графика: GeForce GTX 1050 Ti / Radeon RX 570.

DirectX: версия 12

Хранилище: 50 ГБ свободного места (рекомендуется SSD)..

Рекомендуемые:

Требуется 64-битный процессор и операционная система.

ОС: Windows 10, 64 бит.

Процессор: Ryzen 7 3700X/Core i5-12400

Память: 16 ГБ ОЗУ

Графика: GeForce RTX 2060 / Radeon RX 5700 XT

DirectX: версия 12

Хранилище: 50 ГБ свободного места (рекомендуется SSD).

Alone in the Dark выйдет 20 марта.