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об игре
Alone in the Dark 20.03.2024
Ужасы, От третьего лица
8.3 174 оценки

В хорроре Alone in the Dark не будет защиты Denuvo и каких либо микротранзакций

butcher69
Новости

THQ Nordic и разработчик Pieces Interactive раскрыли окончательные требования Alone in the Dark для ПК, а также множество другой информации о грядущей игре в жанре хоррора.

В сообщении на официальной странице игры в Steam обе студии обсудили некоторые общие вопросы, технические запросы и вопросы, касающиеся контента для Alone in the Dark, которая появится на ПК и консолях всего через неделю.

Требования к ПК не особо высокие, но если вы хотите насладиться игрой на рекомендованном уровне, вам понадобится достойная карта.

Независимо от того, играете ли вы на минимальных или рекомендуемых характеристиках, Alone in the Dark потребует Windows 10, а также 64-битный процессор. Кроме того, игру нужно будет установить на SSD с объемом свободного места не менее 70 ГБ.

Вот краткое описание различий между минимальными и рекомендуемыми характеристиками Alone in the Dark.

Спойлер

Минимальные

  • Процессор: AMD Ryzen 3 3100 или Intel Core i3-8300
  • GPU: Nvidia GeForce GTX 1080 Ti или AMD Radeon RX 570
  • 8 ГБ Оперативной памяти

Рекомендуемые

  • Процессор: AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i5-12400
  • GPU: Nvidia GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700 XT
  • 16 ГБ Оперативной памяти

Как видите, большинство игровых ПК с современными картами и процессорами без проблем справятся с Alone in the Dark, и даже рекомендуемые характеристики игры менее требовательны, чем у многих других новинок.

Помимо информации о минимальных характеристиках ПК, THQ Nordic и Pieces Interactive также ответили на другие важные вопросы, касающиеся Alone in the Dark, в новом FAQ. Например, в игре не будет DRM от сторонних разработчиков, то есть она не будет защищена Denuvo. И она должна работать на Steam Deck, хотя, скорее всего, не получит заветный рейтинг Verified.

В FAQ также подтверждается, что этот проект не имеет преемственности ни с неудачной перезагрузкой Alone in the Dark 2008 года, ни с A New Nightmare 2001 года, ни с ужасной Illumination 2015 года.

Одно прохождение игры займет у вас около восьми часов, но чтобы увидеть все, что может предложить Alone in the Dark, вам придется пройти игру дважды - один раз за Эдварда, а другой - за Эмили.

Что особенно приятно, в игре не будет микротранзакций или "других возможностей монетизации", а также не планируется дорожная карта контента после запуска, так что опыт должен быть полным в первый же день.

Alone in the Dark выйдет для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S 20 марта.

52
32
Комментарии: 32
Ваш комментарий
Сyberpunk

• без денуво
• есть ру. сабы
• можно купить в стиме
• сингл хоррер выживач в духе SH и RE

Играем!!!

29
Baka Mitai

прикол будет, если он в результате будет в разы лучше, чем ремейк СХ2

10
Сyberpunk Baka Mitai

🤣🤣🤣 блин, чувак, ведь так оно и будет

6
ZAUSA
без денуво
можно купить в стиме

Одно другому противоречит.)

-5
Ang Dark Сyberpunk

Вообще-то Один в темноте- ОСНОВАТЕЛЬ жанра и вышла раньше СХ и Р... но это нужно было родится в 90х хотя-бы что-б такое знать...

0
Kelby Ang Dark

ну это не совсем так, это скорее первая игра в этом жанре с использованием 3d моделей и отрендеренным задним фоном, но далеко не основатель жанра.

P.S. Я не душнила если что... =), просто прочитал ваш комментарий и пришлось кстати...

0
Baka Mitai

предзаказал ключ за 1700 на плати.ру. в стиме. Т.к. ценника в ру регионе нет до сих пор, хотя до релиза игры неделя осталась

3
GraF68ru

так и ни у кого в других регионах на эту игру в стиме ценника нет, предзаказ только на их оф.сайте был.

0
PersonaR8

Это не только в ру регионе. Его походу нигде нет. Я на данный момент не вижу.

0
Baka Mitai GraF68ru

ппц однако

0
Richard Simons

Я все же не понимаю. Почему коридорные игры, в смысле без открытого мира, требуют ссд ? Что произошло с игровой индустрией, что внезапно хдд стал настолько не востребован в игросфере ?

1
Oscilograf

это секретный процесс, называется "не хотим заниматься оптимизацией". Ну и правда, зачем доводить игру, если можно просто написать "требуется ссд"

2
caliskan

СДД дешевые и на порядок быстрее, какой смысл в хдд сейчас? Они только под файловую помойку

6
Rаyden

Уже много про это писалось - директ апи и потоковая трансляция текстур. Говоря по-русски - текстуры загружаются не все разом, а подгружаются на лету в зависимости от прогресса в игре.

2
DenisVTR caliskan

Даже под файлопомойку sata ssd стоит, ну и под старые игры. Так как тишина и опять же скорость

0
Pahant0Ss

смысл задаваться такими вопросами? ссд в сравнении с хдд - это не маркетинг а реальная эволюция, дающая большое преимущество по сравнению со вторым. и ладно бы цены сейчас были, как допустим 10 лет назад. но ведь это не так. например за стоимость, потраченную в 2015 на 500 гб сату ссд самсунг сейчас можно купить м2 псие4 диск со скоростями 7000+ мб. или попроще и дешевле (и это без учета инфляции), но все равно многократно превосходящий любой хдд.

Спойлер
0
dreamevil2067

странные какие-то требования в минималках предпочтение амд а в рекомендованных наоборот нвидии

Спойлер

Минимальные

Процессор: AMD Ryzen 3 3100 или Intel Core i3-8300

GPU: Nvidia GeForce GTX 1080 Ti или AMD Radeon RX 570

8 ГБ Оперативной памяти

Рекомендуемые

Процессор: AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i5-12400

GPU: Nvidia GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700 XT

16 ГБ Оперативной памяти

1
KnDiman

Где эти требования надыбал? В минимальных 1050Ti во всех источниках включая steam. .

0
dreamevil2067 KnDiman

в спойлер в статье загляни))

0
KnDiman

Странно было бы тратиться на denuvo, если игра есть в GOG, где она априори без защиты и её всё равно бы взломали.

1
hamshut

А русс сабы хоть есть?)

0
Swit-vlad

Будут судя по странице в стиме

2
Baka Mitai

в стиме показывает что есть

2
Сyberpunk

да. они были в демо версии

2
Wertuoz128921

Он же Хоппер, он же Красный страж

0
Rorschach93

и слава богу

0
Rаyden

Круто! Но я пока подожду, вдруг кто возьмется за озвучку, потом с большим кайфом пройду!

0
Predator556

Очень странная логика. Может появится озвучка через 2-3 года, а может вообще не появится. Играй сейчас, а потом перепройдешь с озвучкой

2
Niko71790

ещё б там микротранзакции были, совсем уже

0
Madiark
-3
Roflanders

Есть Денува - «с таким отношением только торрент».
Нет Денувы - все дружно поднимают веселого Роджера.

Каково быть лицемерами?

-4
Niko71790

расскажи, нам всем интересно

0