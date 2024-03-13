В хорроре Alone in the Dark не будет защиты Denuvo и каких либо микротранзакций

THQ Nordic и разработчик Pieces Interactive раскрыли окончательные требования Alone in the Dark для ПК, а также множество другой информации о грядущей игре в жанре хоррора.
В сообщении на официальной странице игры в Steam обе студии обсудили некоторые общие вопросы, технические запросы и вопросы, касающиеся контента для Alone in the Dark, которая появится на ПК и консолях всего через неделю.
Требования к ПК не особо высокие, но если вы хотите насладиться игрой на рекомендованном уровне, вам понадобится достойная карта.
Независимо от того, играете ли вы на минимальных или рекомендуемых характеристиках, Alone in the Dark потребует Windows 10, а также 64-битный процессор. Кроме того, игру нужно будет установить на SSD с объемом свободного места не менее 70 ГБ.
Вот краткое описание различий между минимальными и рекомендуемыми характеристиками Alone in the Dark.
Минимальные
- Процессор: AMD Ryzen 3 3100 или Intel Core i3-8300
- GPU: Nvidia GeForce GTX 1080 Ti или AMD Radeon RX 570
- 8 ГБ Оперативной памяти
Рекомендуемые
- Процессор: AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i5-12400
- GPU: Nvidia GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700 XT
- 16 ГБ Оперативной памяти
Как видите, большинство игровых ПК с современными картами и процессорами без проблем справятся с Alone in the Dark, и даже рекомендуемые характеристики игры менее требовательны, чем у многих других новинок.
Помимо информации о минимальных характеристиках ПК, THQ Nordic и Pieces Interactive также ответили на другие важные вопросы, касающиеся Alone in the Dark, в новом FAQ. Например, в игре не будет DRM от сторонних разработчиков, то есть она не будет защищена Denuvo. И она должна работать на Steam Deck, хотя, скорее всего, не получит заветный рейтинг Verified.
В FAQ также подтверждается, что этот проект не имеет преемственности ни с неудачной перезагрузкой Alone in the Dark 2008 года, ни с A New Nightmare 2001 года, ни с ужасной Illumination 2015 года.
Одно прохождение игры займет у вас около восьми часов, но чтобы увидеть все, что может предложить Alone in the Dark, вам придется пройти игру дважды - один раз за Эдварда, а другой - за Эмили.
Что особенно приятно, в игре не будет микротранзакций или "других возможностей монетизации", а также не планируется дорожная карта контента после запуска, так что опыт должен быть полным в первый же день.
Alone in the Dark выйдет для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S 20 марта.
• без денуво
• есть ру. сабы
• можно купить в стиме
• сингл хоррер выживач в духе SH и RE
Играем!!!
прикол будет, если он в результате будет в разы лучше, чем ремейк СХ2
🤣🤣🤣 блин, чувак, ведь так оно и будет
Одно другому противоречит.)
Вообще-то Один в темноте- ОСНОВАТЕЛЬ жанра и вышла раньше СХ и Р... но это нужно было родится в 90х хотя-бы что-б такое знать...
ну это не совсем так, это скорее первая игра в этом жанре с использованием 3d моделей и отрендеренным задним фоном, но далеко не основатель жанра.
P.S. Я не душнила если что... =), просто прочитал ваш комментарий и пришлось кстати...
предзаказал ключ за 1700 на плати.ру. в стиме. Т.к. ценника в ру регионе нет до сих пор, хотя до релиза игры неделя осталась
так и ни у кого в других регионах на эту игру в стиме ценника нет, предзаказ только на их оф.сайте был.
Это не только в ру регионе. Его походу нигде нет. Я на данный момент не вижу.
ппц однако
Я все же не понимаю. Почему коридорные игры, в смысле без открытого мира, требуют ссд ? Что произошло с игровой индустрией, что внезапно хдд стал настолько не востребован в игросфере ?
это секретный процесс, называется "не хотим заниматься оптимизацией". Ну и правда, зачем доводить игру, если можно просто написать "требуется ссд"
СДД дешевые и на порядок быстрее, какой смысл в хдд сейчас? Они только под файловую помойку
Уже много про это писалось - директ апи и потоковая трансляция текстур. Говоря по-русски - текстуры загружаются не все разом, а подгружаются на лету в зависимости от прогресса в игре.
Даже под файлопомойку sata ssd стоит, ну и под старые игры. Так как тишина и опять же скорость
смысл задаваться такими вопросами? ссд в сравнении с хдд - это не маркетинг а реальная эволюция, дающая большое преимущество по сравнению со вторым. и ладно бы цены сейчас были, как допустим 10 лет назад. но ведь это не так. например за стоимость, потраченную в 2015 на 500 гб сату ссд самсунг сейчас можно купить м2 псие4 диск со скоростями 7000+ мб. или попроще и дешевле (и это без учета инфляции), но все равно многократно превосходящий любой хдд.
странные какие-то требования в минималках предпочтение амд а в рекомендованных наоборот нвидии
Спойлер
Минимальные
Процессор: AMD Ryzen 3 3100 или Intel Core i3-8300
GPU: Nvidia GeForce GTX 1080 Ti или AMD Radeon RX 570
8 ГБ Оперативной памяти
Рекомендуемые
Процессор: AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i5-12400
GPU: Nvidia GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700 XT
16 ГБ Оперативной памяти
Где эти требования надыбал? В минимальных 1050Ti во всех источниках включая steam. .
в спойлер в статье загляни))
Странно было бы тратиться на denuvo, если игра есть в GOG, где она априори без защиты и её всё равно бы взломали.
А русс сабы хоть есть?)
Будут судя по странице в стиме
в стиме показывает что есть
да. они были в демо версии
Он же Хоппер, он же Красный страж
и слава богу
Круто! Но я пока подожду, вдруг кто возьмется за озвучку, потом с большим кайфом пройду!
Очень странная логика. Может появится озвучка через 2-3 года, а может вообще не появится. Играй сейчас, а потом перепройдешь с озвучкой
ещё б там микротранзакции были, совсем уже
Есть Денува - «с таким отношением только торрент».
Нет Денувы - все дружно поднимают веселого Роджера.
Каково быть лицемерами?
расскажи, нам всем интересно