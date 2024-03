В хорроре Alone in the Dark не будет защиты Denuvo и каких либо микротранзакций

THQ Nordic и разработчик Pieces Interactive раскрыли окончательные требования Alone in the Dark для ПК, а также множество другой информации о грядущей игре в жанре хоррора.

В сообщении на официальной странице игры в Steam обе студии обсудили некоторые общие вопросы, технические запросы и вопросы, касающиеся контента для Alone in the Dark, которая появится на ПК и консолях всего через неделю.

Требования к ПК не особо высокие, но если вы хотите насладиться игрой на рекомендованном уровне, вам понадобится достойная карта.

Независимо от того, играете ли вы на минимальных или рекомендуемых характеристиках, Alone in the Dark потребует Windows 10, а также 64-битный процессор. Кроме того, игру нужно будет установить на SSD с объемом свободного места не менее 70 ГБ.

Вот краткое описание различий между минимальными и рекомендуемыми характеристиками Alone in the Dark.

Спойлер

Минимальные Процессор: AMD Ryzen 3 3100 или Intel Core i3-8300

GPU: Nvidia GeForce GTX 1080 Ti или AMD Radeon RX 570

8 ГБ Оперативной памяти Рекомендуемые Процессор: AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i5-12400

GPU: Nvidia GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700 XT

16 ГБ Оперативной памяти

Как видите, большинство игровых ПК с современными картами и процессорами без проблем справятся с Alone in the Dark, и даже рекомендуемые характеристики игры менее требовательны, чем у многих других новинок.

Помимо информации о минимальных характеристиках ПК, THQ Nordic и Pieces Interactive также ответили на другие важные вопросы, касающиеся Alone in the Dark, в новом FAQ. Например, в игре не будет DRM от сторонних разработчиков, то есть она не будет защищена Denuvo. И она должна работать на Steam Deck, хотя, скорее всего, не получит заветный рейтинг Verified.

В FAQ также подтверждается, что этот проект не имеет преемственности ни с неудачной перезагрузкой Alone in the Dark 2008 года, ни с A New Nightmare 2001 года, ни с ужасной Illumination 2015 года.

Одно прохождение игры займет у вас около восьми часов, но чтобы увидеть все, что может предложить Alone in the Dark, вам придется пройти игру дважды - один раз за Эдварда, а другой - за Эмили.

Что особенно приятно, в игре не будет микротранзакций или "других возможностей монетизации", а также не планируется дорожная карта контента после запуска, так что опыт должен быть полным в первый же день.

Alone in the Dark выйдет для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S 20 марта.