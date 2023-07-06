Ролевая игра Alterium Shift вышла в раннем доступе Steam ©

Компания Gravity Game Arise (расположенная в Токио, Япония) сообщила, что высоко оцененная ретро-JRPG «Alterium Shift», разработанная Drattzy Games LLC и изданная под лейблом Gravity Indie Games, вышла в раннем доступе.

Ранняя версия игры начинается с того места, где демо заканчивается в сдвинутой стране темных эльфов, и продолжается оттуда. По-настоящему обширное путешествие, в котором игроки откроют для себя новые города, города, подземелья и разгадывают тайны. Сразитесь с экологическими проблемами, которые нужно решить в пустыне, и с большими плохими боссами, чтобы сразиться после решения некоторых хитрых головоломок.

Перемещайтесь между мирами, встречая новых друзей и воссоединяясь с другими. Каждый персонаж принесет вам уникальный опыт с уникальными взаимодействиями и результатами в истории. Следите за особыми вещами в игре, которые могут вам пригодиться, если вы играете в игру с более чем одним персонажем.

Исследуйте связи между главными героями и то, как каждая из их уникальных историй влияет на других, пока они пытаются раскрыть великую тайну хаоса в Альтерии. Исследуйте 2 обширных мира со злодеями, большими боссами, сумасшедшими способностями, секретами, головоломками, мини-играми, побочными квестами и изобилием шуток про пап. Классический геймплей, современная графика 2.5 HD и множество моментов, наполненных ностальгией, делают Alterium Shift настоящей данью ретро JRPG 90-х.