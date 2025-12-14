Эксперимент удался: The Alters привлекла более полутора миллионов игроков

Студия 11 bit studios поделилась результатами своей новой игры The Alters. С момента релиза научно-фантастический проект привлёк более 1,5 миллиона игроков — показатель, который, по словам разработчиков, значительно превзошёл их первоначальные ожидания.

Авторы поблагодарили сообщество за доверие и интерес к истории главного героя Яна и его альтернативных версий. Именно эти «альтеры», отражающие разные жизненные выборы одного человека, стали ключевой особенностью проекта и помогли игре выделиться на фоне других выживалок. В студии отметили, что рады видеть The Alters в библиотеках и списках желаемого игроков по всему миру.

11 bit studios подчеркнула, что не планирует сбавлять темп и продолжит активно развивать игру, прислушиваясь к отзывам сообщества. The Alters доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series и уже заслужила репутацию одной из самых заметных и высоко оценённых игр года.