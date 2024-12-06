Научно-фантастическая сюжетная выживалка The Alters вновь получила демоверсию

Компания 11 bit studios анонсировала запуск демоверсии научно-фантастической игры The Alters на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam. Игра обещает быть увлекательным испытанием на выживание, где главному герою, Яну, предстоит полагаться не только на себя, но и на альтернативные версии себя, созданные с помощью квантового компьютера.

После аварийной посадки на враждебной планете Яну предстоит выживать на высокотехнологичной мобильной базе, для которой ему не хватает людей. Но его удача меняется, когда он находит рапиДиум — редкий ресурс, позволяющий создавать Альтеров — альтернативные версии Яна, основанные на ключевых решениях из его прошлого. Каждый Альтер имеет свои уникальные навыки, эмоции и мотивы, что делает выживание не только трудным, но и эмоционально сложным.

The Alters ставит перед игроками вопрос «А что, если бы я выбрал другой путь?», предлагая глубокую и трогательную историю, где каждое решение имеет значение. Игра выйдет в первом квартале 2025 года для PlayStation 5, Xbox Series и PC.