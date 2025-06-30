Русской озвучке - быть! Анонсирована нейросетевая озвучка The Alters

Команда нейросетевого дублирования VoxCraft официально объявила о начале работ по созданию русской озвучки для игры The Alters. Проект перешёл в активную стадию, несмотря на ряд серьёзных технических сложностей.

Основная трудность заключалась в отсутствии сопоставления аудиофайлов с субтитрами — последние представляли собой наборы нечитабельных символов, что значительно осложнило процесс идентификации реплик и синхронизации. Тем не менее, благодаря множеству тестов и кропотливой работе, удалось выстроить рабочую структуру.

«Голос каждого Альтера будет услышан», — заявляют в VoxCraft.

Для ускорения производства команда открыла сбор средств — ресурсы необходимы на аренду серверов. Без дополнительной поддержки сроки реализации проекта могут существенно увеличиться.

VoxCraft также призывает игроков к диалогу: в комментариях и Telegram-канале можно оставить свои пожелания, поделиться ожиданиями и отметить персонажей, чья озвучка особенно важна.