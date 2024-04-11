В разработке находится симулятор магазина про доисторических зверей под названием Amber Isle

Team17 официально представила новую игру - симулятор управления магазином Amber Isle, которая позволит нам открыть собственное предприятие на Янтарном острове, населенном дружелюбными доисторическими существами.
В этой захватывающей игре нам предстоит развивать и улучшать магазин, заниматься производством и продажей товаров, угождать клиентам и наслаждаться процессом. Мы сможем придумать название для нашего магазина, украсить его по своему вкусу и расширить его площадь для привлечения большего числа посетителей.
Кроме того, заработанные деньги можно будет потратить на улучшение Янтарного острова, чтобы сделать его привлекательным для туристов и освоить новые территории.
В игре нас ожидает встреча с 48 различными представителями доисторических существ, каждый из которых обладает своими предпочтениями, характером, диалогами и заданиями. Кроме того, они поделятся с нами своими секретами и уникальными рецептами, а также помогут строить киоски, кафе, сады и общественные зоны.
Одной из интересных особенностей игры является возможность создания собственного палеозверя. Мы сможем изменить его внешний вид, цвет, одежду и выбрать одно из пяти телосложений: мелкое травоядное, крупное травоядное, раптор, крупный теропод или млекопитающее.
Когда выйдет Amber Isle на ПК (Steam) и Nintendo Switch, остается пока неизвестным.