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Warhammer 40,000: Space Marine 2 09.09.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
8.4 268 оценок

Креативный директор Saber уверяет, что Warhammer 40,000: Space Marine 2 "будет лучшим экшеном 2024 года"

monk70
Новости

Оригинальная Warhammer 40,000: Space Marine, вышедшая в 2011 году, является определением культовой классики, и хотя ожидание продолжения было долгим, теперь этот путь наконец-то подходит к концу, разработчик Saber Interactive начал публиковать новые подробности о Warhammer 40,000: Space Marine 2. Поклонники оригинала были рады видеть, что продолжение выглядит хорошо, и его разработчики, похоже, тоже более чем в восторге от того, как оно складывается.

По словам креативного директора Saber Interactive Тима Уиллитса, Space Marine 2 станет «лучшим экшеном 2024 года». Недавно в Твиттере Уиллитс, который на протяжении своей блестящей карьеры ранее работал над такими играми, как Quake, Hexen и DOOM, написал:

«Я работал над некоторыми из величайших экшен-игр, и я могу сказать, что Space Marine 2 действительно потрясающая. Экшен в Space Marine 2 настолько захватывающий и интуитивный, что вы по-настоящему почувствуете, что значит стать космическим десантником. Одиночная кампания, PvP и (мой любимый) PvE», — сказал Уиллитс.

Недавно Saber Interactive обнародовала новые подробности о PvP-режиме Eternal War в Space Marine 2 и его кооперативных предложениях в Operations. Также были раскрыты подробности о различных изданиях игры.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет 9 сентября на PS5, Xbox Series X/S и ПК.

-1
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
saa0891

Одна из немногих игр в этом году которая выглядит интересно в плане геймплея, да и для меня как для любителя Вахи представляет отдельный интерес.

3
Balbesu

А почему лишь экшеном, может и GOTY возьмет, а на следующий день титул - лучшее, что было с Империумом Человечества.

2
eng1neR

Это мы ждём, это мы покупаем

1
Рогатый Лорд

3200 за базовую версию, как по мне это дорого.

1
Truth85

А сюжетка там какова плана? на шо похоже прохождение? Отстрел волн врагов как лефт 4 деад?

1
Кей Овальд

Думаю, Сайберы смогут по крайней мере не хуже прошлой части, но прям лучший... поглядим.

0
SoRaS3

Но это не точно.. )

0
spaMER_ID

Когда это первый Марин успел стать "определением культовой классики"?

0
1barac9U7ada7

НЕТ не будет warhammer 40,000: space marine 2 лучшим экшеном 2024 года

-1
warp 37

Боюсь придётся пропустить до распродажи, ведь S.T.A.L.K.E.R. 2 пятого сентября.

-7
saa0891
ведь S.T.A.L.K.E.R. 2 пятого сентября.

Очевидно же что пустобрёхи из GSC в очередной раз обостряться, уже 5 раз обосрались так что ни чего страшного, до сих пор не показали ни одного реального геймплейного ролика где показаны механики, A-life и прочие составляющие присущие этой серии.

4
mr_4if
Так в тебе сталкер вже придбаний.
0