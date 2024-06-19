Анонсировано DLC Айова для American Truck Simulator

Пришло время представить следующий штат США для American Truck Simulator! От шумных городов до реки Миссисипи - сегодня официально объявлено, что DLC Айова для American Truck Simulator находится в разработке!
Расположенная в верхней части Среднего Запада США, Айова образует мост между лесами на востоке и лугами прерий на западе. Айова, также известная как «Штат Соколиного Глаза», приглашает дальнобойщиков исследовать ее дорожную сеть, города и местную промышленность.
Столица штата Де-Мойн - это оживленный город, который вы не захотите пропустить! Будучи крупнейшим городом Айовы, он является центром культурной и экономической деятельности. Именно здесь находится впечатляющее здание Капитолия штата Айова, достопримечательность с пятью куполами, самый выдающийся из которых покрыт 23-каратным золотом!
Однако здание Капитолия не единственное, что примечательно в Айове. Водители могут найти множество живописных видов, особенно при изучении небольших городов и поселков вдоль знаменитой реки Миссисипи. Эта впечатляющая водная артерия, вторая по длине река в Соединенных Штатах, протекает через 10 различных штатов.
Хотя Айова не является самым большим штатом США, в нем, безусловно, находится множество «крупнейших в мире…» и вы найдете много интересных достопримечательностей в своем путешествии. Не забудьте заглянуть к некоторым из них и сделать пару скриншотов!
Среди местных предприятий выделяется сельское хозяйство, особенно когда дело касается выращивания кукурузы! Айова уже более двух десятилетий по праву заслужила прозвище «Король кукурузы». В 2023 году штат произвел более 2,5 миллиардов бушелей кукурузы, большая часть которой оказалась на тарелках по всей территории Соединенных Штатов.
Имейте в виду, что DLC все еще находится в стадии разработки и представленные скриншоты могут отличаться от конечного продукта.