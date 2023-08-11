Анонсировано DLC Небраска для American Truck Simulator ©

Разработчики из SCS Software сообщили в своем блоге, что следующим DLC-штатом для American Truck Simulator будет Небраска.

Расположенный в самом сердце Великих равнин, обширный и разнообразный ландшафт Небраски состоит из прерий, холмов и реки Платт. Перевозя грузы через Штат кукурузников по историческим маршрутам, у вас будет много возможностей увидеть знаковые достопримечательности и по-настоящему погрузиться в дух штата, от его первопроходческой истории до современной энергии городов, полных постоянно растущих отраслей промышленности. Разработчики хотят, чтобы DLC предложил сочетание мирных пейзажей и ритма бурлящей экономики, не похожее ни на что другое.

Разработчики обещают дать больше информации о контенте DLC в ближайшее время. На данный момент, пожалуйста, имейте в виду, что, хотя эта статья уже содержит множество скриншотов, проект все еще находится на довольно ранней стадии и все еще находится в стадии разработки.