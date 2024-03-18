Новые скриншоты из будущего DLC Арканзас для American Truck Simulator - Города Часть 2

Мы рады представить вам еще один краткий обзор нашего предстоящего дополнения Арканзас для American Truck Simulator. В этом блоге мы хотим продемонстрировать еще одну серию очаровательных городов Арканзаса, которые дальнобойщики смогут исследовать, следуя нашему предыдущему блогу о городах Арканзаса.
Фейетвилл, второй по величине город в Арканзасе, предлагает дальнобойщикам заглянуть в сердце оживленного студенческого городка. Проезжая по его центру, вы увидите пейзаж, усеянный красивыми церквями, оживленными банками и знаменитым зданием суда. Яркая атмосфера Фейетвилля и богатое культурное наследие делают его обязательным местом для посещения.
Спрингдейл является неотъемлемой частью городской агломерации, которая включает Фейетвилл и Бентонвилл, образуя три крупных города вдоль коридора I-49. Шоссе US-412 также проходит через Спрингдейл, поэтому мы просто не могли обойти вниманием этот важный контрольно-пропускной пункт. Спрингдейл, история которого уходит корнями в сельскохозяйственную промышленность, когда-то был известен как "Мировая столица бройлеров", этот титул он заслужил благодаря значительному производству мяса птицы. Сегодня остатки его сельскохозяйственного наследия все еще можно увидеть по всему городу.
Форт-Смит, третий по величине город в Арканзасе, может похвастаться захватывающей историей, уходящей корнями в его военное происхождение. Первоначально основанный как стратегический военный пост, Форт-Смит пережил немало испытаний, включая разрушительный торнадо в апреле 1996 года. Сегодня остатки исторических зданий, таких как здание Рейнольдса Дэвиса, служат горьким напоминанием об этом стихийном бедствии.
Эльдорадо является свидетельством богатого промышленного наследия Арканзаса, особенно во времена нефтяного бума и эпохи Второй мировой войны. Являясь сердцем химической, нефтяной и деревообрабатывающей промышленности региона, Эльдорадо также будет включать все эти отрасли в нашу игру. От шумных нефтеперерабатывающих заводов до пышных лесов - этот город воплощает в себе суть промышленного наследия Арканзаса.
Мы надеемся, что игроки оценят внимание к деталям и получат удовольствие от захватывающего путешествия по городам Арканзаса. Имейте в виду, что работа, которую вы видите здесь, все еще продолжается. Если вам не терпится получить это дополнение к карте, добавьте его в свой список желаний Steam!