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American Truck Simulator 02.02.2016
Симулятор, Автомобили, Открытый мир
8.7 2 416 оценок

Новые скриншоты из будущего DLC Арканзас для American Truck Simulator - Города Часть 2

AJIEHA
Новости

Мы рады представить вам еще один краткий обзор нашего предстоящего дополнения Арканзас для American Truck Simulator. В этом блоге мы хотим продемонстрировать еще одну серию очаровательных городов Арканзаса, которые дальнобойщики смогут исследовать, следуя нашему предыдущему блогу о городах Арканзаса.

Фейетвилл, второй по величине город в Арканзасе, предлагает дальнобойщикам заглянуть в сердце оживленного студенческого городка. Проезжая по его центру, вы увидите пейзаж, усеянный красивыми церквями, оживленными банками и знаменитым зданием суда. Яркая атмосфера Фейетвилля и богатое культурное наследие делают его обязательным местом для посещения.

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Спрингдейл является неотъемлемой частью городской агломерации, которая включает Фейетвилл и Бентонвилл, образуя три крупных города вдоль коридора I-49. Шоссе US-412 также проходит через Спрингдейл, поэтому мы просто не могли обойти вниманием этот важный контрольно-пропускной пункт. Спрингдейл, история которого уходит корнями в сельскохозяйственную промышленность, когда-то был известен как "Мировая столица бройлеров", этот титул он заслужил благодаря значительному производству мяса птицы. Сегодня остатки его сельскохозяйственного наследия все еще можно увидеть по всему городу.

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Форт-Смит, третий по величине город в Арканзасе, может похвастаться захватывающей историей, уходящей корнями в его военное происхождение. Первоначально основанный как стратегический военный пост, Форт-Смит пережил немало испытаний, включая разрушительный торнадо в апреле 1996 года. Сегодня остатки исторических зданий, таких как здание Рейнольдса Дэвиса, служат горьким напоминанием об этом стихийном бедствии.

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Эльдорадо является свидетельством богатого промышленного наследия Арканзаса, особенно во времена нефтяного бума и эпохи Второй мировой войны. Являясь сердцем химической, нефтяной и деревообрабатывающей промышленности региона, Эльдорадо также будет включать все эти отрасли в нашу игру. От шумных нефтеперерабатывающих заводов до пышных лесов - этот город воплощает в себе суть промышленного наследия Арканзаса.

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Мы надеемся, что игроки оценят внимание к деталям и получат удовольствие от захватывающего путешествия по городам Арканзаса. Имейте в виду, что работа, которую вы видите здесь, все еще продолжается. Если вам не терпится получить это дополнение к карте, добавьте его в свой список желаний Steam!

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