Новые скриншоты переделки Калифорнии для American Truck Simulator - Калифорнийские грузоперевозки

Сегодня разработчики SCS решили нас побаловать новыми скриншотами Калифорнийской переделки часть 4

Сегодня мы рады поделиться с вами заключительным блогом о 3-й фазе проекта California Rework, который, как мы рады сообщить, появится у игроков American Truck Simulator в предстоящем обновлении 1.50! Ранее мы делились с вами множеством различных тем здесь, в нашем блоге, которые, если вы пропустили, вы можете прочитать здесь. Итак, без лишних слов, давайте углубимся в то, чем занимается команда!

Добро пожаловать в Сан-Франциско, возможно, один из самых известных городов на Западном побережье и второй по густонаселенности крупный город в США. Мы рады представить вам обзор работ, проводимых в Сан-Франциско и его окрестностях, и какие изменения вы можете ожидать увидеть в этом районе с точки зрения водителя грузовика. Мы поговорили с Патриком С., который был одной из главных движущих сил переделки Сан-Франциско, о процессе, стоящем за всем этим.

Когда команда начала работать над этой областью, они сначала подумали о том, как они будут подходить к ней. "Мы все согласились с тем, что Сан—Франциско занимает особое место в наших сердцах, и нам действительно понравилась оригинальная версия, которая существует в нашей текущей базовой карте", — продолжает объяснять Патрик. - "Первоначально созданная Миланом Вавроном, которого мы прозвали "Отцом" карт ATS - он был именно тем человеком приступив к работе над картой после того, как Павел одобрил проект ATS, мы хотели выбрать другой подход, чтобы сохранить очарование и детали, которые он там создал". Однако после того, как Патрик посетил город еще в 2019 году, а совсем недавно была проведена исследовательская поездка, команда вместе пришла к решению о том, как заняться этим районом.

"Мы решили использовать подход, отличный от других городов, над которыми мы работали. Вместо того, чтобы убирать всю площадь и начинать с нуля, мы решили обновить его оригинальное творение и привести его в соответствие со стандартом качества, которого мы придерживаемся сегодня", - рассказывает Патрик. "Мы обновили планировку, которая соответствует нашим текущим стандартам, включая обновления обстановки, такие как переключатели материалов, новые модели и многое другое. Мы также нашли время, чтобы исправить несколько вещей, которые в прошлом были невозможны из-за технических ограничений. Это включает в себя такие вещи, как ограничения расстояния обзора из таких районов, как мост Золотые Ворота и другие части района залива"

"Мы обновили, но сохранили культовую набережную Сан-Франциско, а также знаменитые крутые улицы и даже добавили новые трамваи, которые распространяются на новые районы карты. Дорожная сеть была переработана, чтобы придать ей современный и более реалистичный вид, и мы обновили все дорожные указатели благодаря нашему австралийскому коллеге Натану. Однако одно изменение, которое вы можете заметить, заключается в том, что большинство крутых улиц стали "секретными дорогами", так что мы могли бы сохранить в игре знаменитые дороги, такие как Ломбард-стрит, и при этом не заставлять игрока ездить там, где обычно не ездят грузовики."

"Мы также добавили новую развязку в западной части Бэй-Бридж, которая включает в себя съезд с моста, который доставит водителей в центр города, и мы уверены, что игрокам это понравится. Впервые в American Truck Simulator игроки испытают вождение между высокими небоскребами! Для создания культовой линии горизонта, которую вы увидите с разных точек по всему району, мы использовали несколько моих собственных эталонных снимков, чтобы создать модель панорамы, которую можно увидеть издалека".

Как вы можете видеть, команда разработчиков действительно сделала все возможное при обновлении этой области. Чтобы дать вам представление о том, что должно произойти, мы выделили несколько областей, с которыми вы сможете ознакомиться в обновлении 1.50 для ATS.

Мост Золотые ворота

Был бы Сан-Франциско вообще без всемирно известного моста Золотые Ворота? Наша команда по переделке полностью переделала эту модель с нуля, чтобы наилучшим образом отразить текущее состояние, внешний вид и планировку культовой достопримечательности. Вы обнаружите, что теперь он включает в себя арку в южной части, а также возможность проехать под мостом, чтобы увидеть форт, если вы все-таки найдете дорогу.

В общей сложности команда разработала около 20 различных эскизных вариантов моста разной длины и ширины, пока не пришла к решению о наиболее подходящем для масштаба, с которым мы работаем. Эта новая обновленная версия, которую вы найдете, немного шире и длиннее оригинала, просто чтобы соблюсти пропорции.

Когда вы въедете на мост, вы приблизитесь к совершенно новому шлагбауму, который был построен по индивидуальному заказу, так что это больше не один большой сборный дом, как это было раньше. Мы также решили убрать искусственный туман, который постоянно окружал мост, и заменили его обновленной системой, которая может генерировать туман с помощью нашей погодной системы. Таким образом, в зависимости от времени, дня или погоды вид может быть разным!

Мы рады подарить любовь к этому чуду современного мира, проведя капитальный ремонт и обновив его для всех водителей.

Пирс 39

Пирс 39, где Сан-Фран встречается с заливом, где можно поиграть. Этот культовый район набережной является популярной достопримечательностью как для жителей, так и для гостей города. Наша команда, которая сосредоточилась на переработке этого участка, внесла немало изменений, чтобы приспособить его для дальнобойщиков и добавить больше деталей. Первое - гараж для грузовиков, который теперь перенесен из-за пирса 39 в более подходящее место.

Мы значительно обновили макет пирса, а также переделали дороги в окрестностях, чтобы они лучше соответствовали его реальному аналогу. Он также служит отличным местом для разворота нашей новой расширенной трамвайной сети, где все происходит по-настоящему!

Возможно, вам даже удастся увидеть некоторых местных жителей пирса 39, которые проживают там большую часть года. Мы, конечно же, говорим о морских львах! Обязательно прислушивайтесь к ним, если хотите их увидеть. Мы будем рады, если вы сами ознакомитесь с этим знаменитым районом во время доставки или во время вашего свободного путешествия.

Поскольку в предстоящем бесплатном обновлении 1.50 у вас будет возможность ознакомиться с третьей фазой проекта переделки Калифорнии, мы также подготовили краткий видеотрейлер, в котором рассказывается о прекрасной трансформации, произошедшей в Калифорнии за последние месяцы. Мы надеемся, что этот предварительный просмотр вызовет у вас волнение по поводу того, что ждет вас впереди!

Мы с нетерпением ждем того времени, когда вы сможете самостоятельно исследовать этот фантастический город, который будет доступен в качестве бесплатного обновления для всех владельцев American Truck Simulator в обновлении 1.50. Пока мы все еще упорно работаем над тем, чтобы свести все это воедино, обязательно делитесь с нами своими мыслями и комментариями на наших каналах социальных сетей, так как наша команда хотела бы услышать, насколько вам нравятся изменения. Мы надеемся, что вам понравилось читать, и мы с нетерпением ждем возможности сообщить вам больше новостей о разработке в ближайшем будущем. А пока продолжайте в том же духе!