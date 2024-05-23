Разработчики SCS выпустили новое дополнение - "JCB Equipment Pack"

JCB — один из ведущих мировых производителей строительной техники, известный во всем мире благодаря своему фирменному желтому цвету. Линейка продукции JCB, основанная в 1945 году, включает широкий спектр техники, включая экскаваторы, погрузчики, компакторы, телескопические погрузчики, тракторы и многое другое. Машины JCB, известные своими инновациями и надежностью, широко используются в строительных проектах, сельском хозяйстве, развитии инфраструктуры и различных отраслях промышленности по всему миру.

Сегодня мы рады объявить о появлении этого премиального бренда в Euro Truck Simulator 2 и American Truck Simulator, которые теперь доступны в Steam! Пакет оборудования JCB включает в себя 10 различных фирменных строительных машин из линейки техники JCB, которые водители могут перевозить и доставлять по виртуальным дорогам Европы и Америки. Этот пакет DLC будет включать в себя:

Экскаватор-погрузчик 4CX Sitemaster

Сочетая в себе функциональность погрузчика и экскаватора, 4CX является мастером на все руки на строительной площадке. Его прочная конструкция в сочетании с передовыми технологиями обеспечивает оптимальную производительность даже в самых сложных условиях. От крупномасштабных строительных проектов до сложных земляных работ — JCB 4CX Sitemaster устанавливает высокую планку самого продаваемого в мире экскаватора-погрузчика.

Гусеничный экскаватор 245XR

Будь то земляные работы на строительных объектах, рытье траншей или погрузка тяжелых материалов — JCB 245XR готов взяться за любую работу. Эта машина, оснащенная высокопроизводительным двигателем, может похвастаться впечатляющими возможностями копания, что позволяет ей с легкостью решать крупномасштабные проекты; наряду с прочными гусеницами, обеспечивающими устойчивость и сцепление с дорогой для передвижения по сложной местности.

Колесный погрузчик 457S AGRI

Колесный погрузчик JCB 457S — это надежная и универсальная машина, предназначенная для погрузочно-разгрузочных работ с тяжелыми материалами. Оснащенный высокопроизводительным двигателем, он обеспечивает впечатляющее ускорение и эффективность, а передовые технологии, такие как чувствительная к нагрузке гидравлика, обеспечивают оптимальную производительность. Благодаря прочной конструкции и инновационным функциям колесный погрузчик 457S является незаменимым инструментом для любых строительных или промышленных работ.

Телескопический погрузчик 540-180

Телескопический погрузчик 540-180 — это универсальная и мощная машина, предназначенная для широкого спектра операций по подъему и погрузке. Благодаря впечатляющему вылету и грузоподъемности он превосходно справляется с погрузочно-разгрузочными работами в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. Оснащенный современной гидравликой и прочной конструкцией, он обеспечивает надежную работу и эффективность на рабочей площадке.

Самосвал 6Т-2

Благодаря прочному шасси и прочной конструкции самосвал 6T-2 обеспечивает превосходную устойчивость и долговечность даже в сложных условиях. Его высокая грузоподъемность и эффективная трансмиссия делают его идеальным для строительных, горнодобывающих и ландшафтных проектов, повышая производительность и эффективность на рабочей площадке.

Трактор 4220 Fastrac iCON

Эта сельскохозяйственная рабочая лошадка, известная своими высокими эксплуатационными характеристиками, оснащена мощным двигателем и усовершенствованной трансмиссией, обеспечивающей невероятную скорость и крутящий момент, адаптированные к различным сельскохозяйственным задачам. Трактор 4220 Fastrac iCON, получивший титул экологически чистого трактора 2023 года, оснащен подвеской всех колес и рулевым управлением всеми четырьмя колесами.

Компактный генератор G100RS

G100RS — это прочный и надежный генератор электроэнергии, разработанный для удовлетворения разнообразных потребностей промышленного применения. Благодаря мощному двигателю и эффективной конструкции G100RS обеспечивает надежное электроснабжение для широкого спектра отраслей, включая строительство, производство, проведение мероприятий и аварийное резервное питание.

Электромобили: мусорный контейнер HTD-5E, мини-экскаватор 19C-E, силовой агрегат 1.25QE.

Мусорный контейнер JCB HTD-5E — это компактный, но мощный инструмент для обработки отходов и транспортировки материалов на рабочих площадках, обладающий эффективной маневренностью и прочной конструкцией. Мини-экскаватор 19C-E обеспечивает универсальность и точность при копании, рытье траншей и подготовке площадки, что делает его незаменимым для строительных проектов, особенно в условиях ограниченного пространства. JCB 1.25QE Powerpack предлагает устойчивое и экологически безопасное решение для электропитания небольшого оборудования и инструментов. Вместе эти машины JCB оптимизируют операции и повышают производительность на рабочих площадках.

Мы гордимся тем, что можем представить вам один из самых известных и надежных строительных брендов в ETS2 и ATS, и мы хотели бы выразить благодарность Сэму Джонсону из JCB за тесное сотрудничество с нами, чтобы сделать это DLC реальностью!

Мы также рады сообщить, что в пакет оборудования JCB будет включен широкий выбор аксессуаров для вашей каюты, в том числе плюшевый экскаватор, кружка JCB, термос JCB, сумка JCB и многое другое. Мы надеемся, что вы украсите свою кабину этими тематическими аксессуарами.

Водители, желающие перевозить пакет оборудования JCB как в Euro Truck Simulator 2, так и в American Truck Simulator, не должны упустить наш специальный пакет, который предлагает оба DLC по сниженной цене! Нажмите здесь, чтобы перейти на страницу специального набора в магазине Steam.