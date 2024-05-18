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Assassin's Creed: Shadows 15.11.2024
Экшен, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
6.2 270 оценок

Amazon раскрыл наличие настраиваемого убежища в Assassin's Creed Shadows

monk70
Новости

Согласно официальному описанию на Amazon и других интернет-магазинах, Assassin's Creed Shadows будет включать в себя возможность строительства настраиваемого убежища, своего рода центра для обучения войск, но не только это.

«Постройте и настройте убежище своей лиги синоби, где вы сможете обучать новых рекрутов, собирать свое снаряжение, взаимодействовать с ключевыми персонажами и выбирать внешний вид, украшения и аксессуары своей базы», ​​— говорится на странице.

Похоже, что Ubisoft Quebec выбрала структуру, аналогичную той, что можно увидеть в классических частях, таких как Assassin's Creed Brotherhood и Assassin's Creed Revelations, а также в недавней Assassin's Creed Valhalla.

В связи с публикацией кинематографического трейлера Assassin's Creed Shadows Ubisoft предоставила несколько подробностей об игре, и похоже, что и на этот раз это будет очень насыщенный и многогранный опыт, полный возможностейя.

Однако, чтобы получить более точное представление о новой главе, нам придется дождаться летних мероприятий и, в частности, Ubisoft Forward в июне, где, согласно последним слухам, будет показана Assassin's Creed Shadows с видеороликами игрового процесса.

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