Обзорный сюжетный трейлер SteamWorld Heist 2 посвящён истории, карте мира, сражениям на кораблях и многое другое

С момента своего анонса в прошлом месяце Thunderful поделился новыми подробностями о SteamWorld Heist 2 в довольно обширном ролике, и теперь больше информации появилось благодаря новому обзорному трейлеру. Вслед за предыдущим обзорным трейлером, в котором подробно описаны боевая система игры, система заданий и многое другое, новый видеоролик проливает свет на историю, мир и многое другое тактической ролевой игры.
Действие SteamWorld Heist 2 разворачивается на осколке разрушенной планеты, над которой в основном доминирует великое море. Для работы стимботов, проживающих на осколке, требуется вода из моря, но поскольку море отравлено, волнения растут. В этом сеттинге игроки возьмут на себя роль капитана Куинси Лиуэя, который вместе со своими товарищами Дейзи и Уэсли отправляется в путешествие, в котором вы сможете пополнить свою команду новыми рекрутами, покупать улучшения, исследовать мир и многое другое.
Кстати говоря, SteamWorld Heist 2 подарит игрокам большую, свободно исследуемую карту мира. Игроки смогут перемещаться по карте с помощью своего корабля, что, конечно же, принесет множество дополнительных механик. Во-первых, исследование моря также будет идти рука об руку с изучением различных участков карты, где есть разные враги, угрозы и многое другое.
Морские бои будут занимать видное место, что позволит игрокам, скажем, сражаться с различными типами кораблей Королевского флота в сражениях в реальном времени, в отличие от традиционных пошаговых тактических сражений игры. По мере того, как вы углубляетесь в игру и исследуете больше мира, вы сможете разблокировать и приобретать улучшения для своих кораблей, в том числе лучшее оружие или броню, возможность исследовать подводные районы и многое другое.
SteamWorld Heist 2 выйдет 8 августа на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. Она также будет доступна на Game Pass при запуске.