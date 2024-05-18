Состоялся выход фанатского HD-ремастера Grim Fandango

Компания Hexagon Codes выпустила обязательный мод для классической приключенческой игры Grim Fandango, обновленной в 2015 году. Этот мод увеличивает оригинальные ресурсы Grim Fandango до высокого разрешения 2560×1920 с полным 32-битным цветом. Таким образом, теперь вы сможете наслаждаться этой приключенческой игрой в высоком разрешении.

Grim Fandango Remastered HD старается максимально придерживаться тона оригинальной игры, одновременно улучшая визуальные эффекты и устраняя алиасинг. Он не пытается ввести разрешение 16:9 и предназначен для воспроизведения в исходном формате 4:3.

Мод также обновит рендерер для поддержки высококачественных ресурсов с любым разрешением и 32-битным цветом. Без этого размер ресурсов будет максимальным 640×480 с размытым 16-битным цветом.

Еще одно удивительное улучшение качества жизни заключается в следующем. В системах с высоким разрешением и масштабированием пользовательского интерфейса выше 100 % ремастер визуализируется с более низким разрешением и позволяет системе масштабировать его. Однако GrimMod заставляет игру всегда отображать фактическое разрешение окна. Таким образом, теперь вы получите более четкое изображение.

Мод в настоящее время совместим только с Steam-версией Grim Fandango Remastered.

Вы можете скачать мод с официального сайта. Вы также можете найти там несколько сравнительных скриншотов, на которых показаны улучшенные текстуры.