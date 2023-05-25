В American Truck Simulator добавили новый грузовик Volvo VNL

Поистине удивительно иметь возможность использовать всего три буквы, чтобы мгновенно вызвать чувство надежности, производительности и абсолютного удовлетворения водителя. Вот почему Volvo VNL является воплощением совершенства в мире грузоперевозок, и мы рады сообщить вам, что совершенно новое поколение с несколькими моделями появилось в American Truck Simulator в виде бесплатного обновления!

Новые модели включают в себя VNL 860, 740 и 300, при этом модель 860 стоит в центре внимания как флагманская и самая продвинутая модель из трех, предлагающая высочайший стандарт для самых требовательных дальнобойщиков. И, чтобы дать вам возможность сделать этот удивительный грузовик по-настоящему вашим после того, как вы получите его в игре, мы включим несколько различных вариантов настройки как для интерьера, так и для экстерьера, которые сделают вас выделяющимся, куда бы вы ни отправились.

Внутренние и внешние настройки включают в себя:

3 типа кабин - Daycab (300), 740 Sleeper, 860 Sleeper

Варианты отделки салона — Fleet, Standard, Touring, Limited

Руль - стандарт, премиум (с прострочкой)

Сиденья - ткань, винил и кожа разных цветов

Напольные коврики - резиновые, тканевые

Всего 10 различных типов шасси

Несколько мест для размещения аксессуаров в интерьере и более сотни вариантов снаружи, включая новые эксклюзивные варианты окраски

Этот грузовик доступен с самыми современными двигателями, которые определяют производительность по-новому. Предлагая выбор между двигателем Volvo D13, двигателем Volvo D13 Turbo Compound и двигателем Cummins X15, вы всегда будете чувствовать себя более чем способным при преодолении крутых подъемов или без усилий на открытой дороге.

Мы хотели бы поблагодарить Volvo Trucks North America за сотрудничество с нами в этом проекте, и мы уверены, что члены их команды будут очень рады видеть ваши отзывы в виде видео или скриншотов в социальных сетях. Как только вы получите грузовик, обязательно отметьте нас (Twitter, Instagram, Facebook, TikTok) и Volvo Trucks North America (Twitter, Instagram, Facebook), и мы обязательно поделимся лучшими публикациями как в нашем внутреннем каналов, так и публично через аккаунты.

Опять же, это дополнение поставляется в виде бесплатного обновления, а новый VNL доступен у ближайшего дилера Volvo Trucks в игре прямо сейчас! Итак, проверьте его, настройте его в соответствии со своими личными предпочтениями и отправляйтесь в путешествие по American Truck Simulator, как никогда раньше.