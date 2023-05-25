American Truck Simulator 02.02.2016
8.4 1 713 оценок

В American Truck Simulator добавили новый грузовик Volvo VNL

AJIEHA
Новости

Поистине удивительно иметь возможность использовать всего три буквы, чтобы мгновенно вызвать чувство надежности, производительности и абсолютного удовлетворения водителя. Вот почему Volvo VNL является воплощением совершенства в мире грузоперевозок, и мы рады сообщить вам, что совершенно новое поколение с несколькими моделями появилось в American Truck Simulator в виде бесплатного обновления!

Новые модели включают в себя VNL 860, 740 и 300, при этом модель 860 стоит в центре внимания как флагманская и самая продвинутая модель из трех, предлагающая высочайший стандарт для самых требовательных дальнобойщиков. И, чтобы дать вам возможность сделать этот удивительный грузовик по-настоящему вашим после того, как вы получите его в игре, мы включим несколько различных вариантов настройки как для интерьера, так и для экстерьера, которые сделают вас выделяющимся, куда бы вы ни отправились.

Внутренние и внешние настройки включают в себя:

  • 3 типа кабин - Daycab (300), 740 Sleeper, 860 Sleeper
  • Варианты отделки салона — Fleet, Standard, Touring, Limited
  • Руль - стандарт, премиум (с прострочкой)
  • Сиденья - ткань, винил и кожа разных цветов
  • Напольные коврики - резиновые, тканевые
  • Всего 10 различных типов шасси
  • Несколько мест для размещения аксессуаров в интерьере и более сотни вариантов снаружи, включая новые эксклюзивные варианты окраски
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Этот грузовик доступен с самыми современными двигателями, которые определяют производительность по-новому. Предлагая выбор между двигателем Volvo D13, двигателем Volvo D13 Turbo Compound и двигателем Cummins X15, вы всегда будете чувствовать себя более чем способным при преодолении крутых подъемов или без усилий на открытой дороге.

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Мы хотели бы поблагодарить Volvo Trucks North America за сотрудничество с нами в этом проекте, и мы уверены, что члены их команды будут очень рады видеть ваши отзывы в виде видео или скриншотов в социальных сетях. Как только вы получите грузовик, обязательно отметьте нас (Twitter, Instagram, Facebook, TikTok) и Volvo Trucks North America (Twitter, Instagram, Facebook), и мы обязательно поделимся лучшими публикациями как в нашем внутреннем каналов, так и публично через аккаунты.

Опять же, это дополнение поставляется в виде бесплатного обновления, а новый VNL доступен у ближайшего дилера Volvo Trucks в игре прямо сейчас! Итак, проверьте его, настройте его в соответствии со своими личными предпочтениями и отправляйтесь в путешествие по American Truck Simulator, как никогда раньше.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
vovangt4

Видимо взяли готовый мод, доработали, возможно уменьшили количество полигонов, и вот новый грузовик)

5
dima_answer

красавец.

1
Siriy

А конкуренты игры так и молчат.

0