Amnesia: The Bunker 23.05.2023
7.1 75 оценок

10 минут геймплея хоррора Amnesia: The Bunker

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butcher69
Новости

Сегодня компания Frictional Games выложила в сеть расширенный взгляд на хоррор Amnesia: The Bunker, посвященной Первой мировой войне. 10 минут непорезанного геймплея позволяют глубоко погрузиться в ужасы игры для PS4, которая выйдет 23 мая 2023 года. Не стесняйтесь, посмотрите его выше.

Сохранив общую геймплейную механику и особенности игры Amnesia 2020 года: Rebirth, клаустрофобная обстановка бункера времен Первой мировой войны больше сосредоточена на напряженном и пугающем цикле, чем на длинных сюжетных последовательностях. Геймплей показывает, как вы будете осматривать предметы и файлы в этом мире, пока время идет вокруг вас, давая монстру возможность подкрасться к вам или сформулировать план. На этот раз в коридорах скрывается только одно такое существо, но оно наверняка будет грозным и труднопреодолимым. Тем более, что временами вы сможете стрелять из пистолета, так что ему придется пережить хотя бы несколько пуль.

Игра выйдет 23 мая этого года

Трейлеры
8
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Представлены новые скриншоты хоррора Amnesia: The Bunker
Представлены новые скриншоты хоррора Amnesia: The Bunker
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Хоррор Amnesia: The Bunker может не появится в каталоге Game Pass
Релиз Amnesia: The Bunker отложили на неделю
Релиз Amnesia: The Bunker отложили на неделю
Комментарии: 3
Ваш комментарий
AGS37

очень хорошо что геймплей показали сами разрабы, а не скриптовые рельсы начала игры для отсталой прессы, но в конце заметно что монстра сдерживали, вряд ли он так же будет резко появляться, а потом резко останавливаться и медленно идти

0
Janekste

Честно. Это убого. Разрабы амнезии застряли в прошлом. Ничего нового не предлагают, но и старые идеи геймплея не развивают. Только локации меняют. Бункер меня совсем не впечатляет. После просмотра ролика последнее желание сыграть в это исчезло. Разрабы какую-то фигню опять делают, как по мне.

-2
Executor666

Хм...Странно. Ты же хвалишь все подряд.

0