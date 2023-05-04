10 минут геймплея хоррора Amnesia: The Bunker ©

Сегодня компания Frictional Games выложила в сеть расширенный взгляд на хоррор Amnesia: The Bunker, посвященной Первой мировой войне. 10 минут непорезанного геймплея позволяют глубоко погрузиться в ужасы игры для PS4, которая выйдет 23 мая 2023 года. Не стесняйтесь, посмотрите его выше.

Сохранив общую геймплейную механику и особенности игры Amnesia 2020 года: Rebirth, клаустрофобная обстановка бункера времен Первой мировой войны больше сосредоточена на напряженном и пугающем цикле, чем на длинных сюжетных последовательностях. Геймплей показывает, как вы будете осматривать предметы и файлы в этом мире, пока время идет вокруг вас, давая монстру возможность подкрасться к вам или сформулировать план. На этот раз в коридорах скрывается только одно такое существо, но оно наверняка будет грозным и труднопреодолимым. Тем более, что временами вы сможете стрелять из пистолета, так что ему придется пережить хотя бы несколько пуль.

Игра выйдет 23 мая этого года