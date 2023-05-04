10 минут геймплея хоррора Amnesia: The Bunker

Сегодня компания Frictional Games выложила в сеть расширенный взгляд на хоррор Amnesia: The Bunker, посвященной Первой мировой войне. 10 минут непорезанного геймплея позволяют глубоко погрузиться в ужасы игры для PS4, которая выйдет 23 мая 2023 года. Не стесняйтесь, посмотрите его выше.
Сохранив общую геймплейную механику и особенности игры Amnesia 2020 года: Rebirth, клаустрофобная обстановка бункера времен Первой мировой войны больше сосредоточена на напряженном и пугающем цикле, чем на длинных сюжетных последовательностях. Геймплей показывает, как вы будете осматривать предметы и файлы в этом мире, пока время идет вокруг вас, давая монстру возможность подкрасться к вам или сформулировать план. На этот раз в коридорах скрывается только одно такое существо, но оно наверняка будет грозным и труднопреодолимым. Тем более, что временами вы сможете стрелять из пистолета, так что ему придется пережить хотя бы несколько пуль.
Игра выйдет 23 мая этого года
очень хорошо что геймплей показали сами разрабы, а не скриптовые рельсы начала игры для отсталой прессы, но в конце заметно что монстра сдерживали, вряд ли он так же будет резко появляться, а потом резко останавливаться и медленно идти
Честно. Это убого. Разрабы амнезии застряли в прошлом. Ничего нового не предлагают, но и старые идеи геймплея не развивают. Только локации меняют. Бункер меня совсем не впечатляет. После просмотра ролика последнее желание сыграть в это исчезло. Разрабы какую-то фигню опять делают, как по мне.
Хм...Странно. Ты же хвалишь все подряд.