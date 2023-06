Among Us VR получит новую карту 27 июля ©

Among Us VR, виртуальный хит, разработанный Schell Games, Innersloth и Robot Teddy, запустит карту Polus Point 27 июля 2023 года. Анонс совпал с новым тизером игрового процесса, демонстрирующим разнообразные зоны и задания на новой карте.

Игра Among Us VR первоначально вышла в ноябре 2022 года и уже сейчас доступна на ПК и Meta Quest.

Новая карта Polus Point набирает обороты с момента ее анонса в феврале, когда поклонники еще не проголосовали за ее название. Но тогда был лишь беглый взгляд на пару комнат, а сегодняшний тизер наполнен множеством ключевых деталей.

Очевидно, что в Polus Point будет несколько коварных зон. Яма с лавой станет творческим центром, где игрокам будет очень легко совершить досадную оплошность. Polus Point, скорее всего, будет считаться честной данью уважения классической карте Polus. Многие игроки ностальгируют по Polus, и не зря. Это была нетрадиционная карта со сбалансированной планировкой.

Трейлер также демонстрирует довольно забавные задания, которые крайне важны в игре. Это позволяет сохранить легкомысленный тон и причудливые обсуждения, но при этом делает зоны легко различимыми во время паники.

Хотя большинство фанатов надеялись на анонс для PS VR2, Among Us VR определенно собирается возобновить интерес благодаря Polus Point. Кроме того, недавно было объявлено, что франшиза Among Us получит анимационный телесериал с создателем и исполнительным продюсером Оуэном Деннисом. Это привлечет к игре совершенно новую волну фанатов.